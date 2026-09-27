Цифровая платформа для путешественников "Умный город" появится в Беларуси





Государственная программа "Туризм" ставит амбициозные задачи по созданию современной цифровой среды для путешественников. Один из ключевых инструментов их реализации - платформа "Умный город", полномасштабный запуск которой запланирован на начало 2027 года.





"Одним из ее преимуществ является единое цифровое окно - туристические объекты, интерактивная карта, события и сервисы появятся в одном пространстве. Пользователям также будут доступны умные маршруты - индивидуальные и групповые путешествия с фото, аудиогидами и другой полезной информацией. Туристы получат возможность познакомиться с объектами еще до поездки посредством виртуальных туров и 3D-выставок", - рассказали в пресс-службе.





В перспективе платформа должна охватить весь жизненный цикл туристического продукта - от интереса к месту до самого путешествия - и стать национальным туристическим агрегатором.





"Так "цифра" становится не отдельным сервисом, а средой, которая объединяет путешественника, бизнес и государство", - подчеркнули в пресс-службе.-0-

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2027 года заработает современная цифровая платформа для путешественников "Умный город". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации.