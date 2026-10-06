Цифровая история и финансовый инжиниринг. БГУ откроет две новые специальности в 2027 году

Специальность "цифровая история" появится на историческом факультете. "В Беларуси накоплен значительный массив историко-культурного наследия (архивные фонды, музейные коллекции, археологические данные), требующий не только сохранения, но и активного введения в научный и общественный оборот с использованием современных цифровых инструментов. Решение видим в подготовке новых специалистов по сохранению и защите исторической памяти в цифровой среде, противодействию фальсификации истории путем создания верифицированных национальных исторических порталов и баз данных, повышения туристической привлекательности страны, создания цифровых двойников исторических объектов и интерактивных маршрутов. Также важно развитие креативных индустрий (компьютерные игры, виртуальные музеи, исторический туризм), совершенствование деятельности архивов и музеев на основе современных IT-решений, интеграции в мировое научно-образовательное пространство. Выпускник должен будет постигнуть не только историческую науку, но и многие естественно-научные дисциплины", - рассказал Андрей Король.





Специальность "финансовый инжиниринг" откроется на экономическом факультете. Она обусловлена усложнением финансовых рынков, расширением спектра финансовых инструментов, ускорением цифровой трансформации банковского сектора и повышением требований к качеству управления финансовыми рисками. Нужны специалисты с фундаментальными знаниями в области финансов с математическим моделированием, программированием и современными технологиями обработки данных. "Новая специальность относится к группе специальностей "экономическая безопасность". Актуальна она в Беларуси тем, что в 2026 году предусмотрено создание нового типа финансовой организации, сочетающей отдельные банковские, платежные операции и операции с цифровыми знаками (токенами). Поэтому, стараемся соответствовать времени", - проинформировал ректор.





В последние годы при открытии новых специальностей БГУ ориентируется на междисциплинарный компонент. "В междисциплинарности большие возможности для подготовки высокопрофессиональных специалистов с глубоким мировоззрением", - добавил руководитель вуза.





За пять лет в БГУ открыто 25 новых специальностей, востребованных в экономике и социальной сфере, из них 23 - уникальные в стране. Так, в 2025 году осуществлен первый набор на четыре новых специальности: "компьютерное моделирование и разработка веб-приложений", "интеллектуальная электроника", "африканистика", "международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)". В 2026 году открыты четыре специальности, две из них с выдачей двух дипломов (совместная специальность "прикладная физика", где партнерами выступают физический факультет БГУ и факультет фундаментальных наук МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также совместная специальность "государственный аудит" (экономический факультет БГУ и финансовый факультет Финансового университета при Правительстве России).-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет планирует открыть две новые специальности - "цифровая история" и "финансовый инжиниринг" - в 2027 году. Об этом журналистам сообщил ректор Андрей Король.