27 ноября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Центры по подготовке специалистов для роботизации и автоматизации создадут в колледжах областей и Минска. Об этом сообщил журналистам министр образования Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках государственной программы "Беларусь интеллектуальная" мы поставили конкретные задачи: к 2030 году не менее 80% колледжей должны быть оснащены самым современным оборудованием. Это очень важный аспект, потому что подготовка должна быть исключительно практикоориентированной. В этой связи еще один показатель - объем практикоориентированного обучения должен составлять не менее половины учебного плана. Это тоже очень важно для быстрой, своевременной адаптации готовящихся кадров, которые приходят в последующем на производство", - пояснил Андрей Иванец. "В рамках государственной программы "Беларусь интеллектуальная" мы поставили конкретные задачи: к 2030 году не менее 80% колледжей должны быть оснащены самым современным оборудованием. Это очень важный аспект, потому что подготовка должна быть исключительно практикоориентированной. В этой связи еще один показатель - объем практикоориентированного обучения должен составлять не менее половины учебного плана. Это тоже очень важно для быстрой, своевременной адаптации готовящихся кадров, которые приходят в последующем на производство", - пояснил Андрей Иванец.

Он подчеркнул, что в учебном процессе значимая роль отводится связи колледжей с предприятиями. Без участия заказчиков-кадров, без прихода специалистов, которые работают на реальном производстве, сложно организовать качественную подготовку специалистов. "Создание учебных мастерских на предприятиях - поручение главы государства выполняется в полном объеме. Оно позволяет сделать цепочку. Учебные классы и мастерские непосредственно в колледже, - на которых отрабатываются первичные навыки, практическое использование на тех или иных тренажерах. А в учебных мастерских на предприятиях непосредственно происходит освоение уже промышленного оборудования", - акцентировал внимание министр образования. Он подчеркнул, что в учебном процессе значимая роль отводится связи колледжей с предприятиями. Без участия заказчиков-кадров, без прихода специалистов, которые работают на реальном производстве, сложно организовать качественную подготовку специалистов. "Создание учебных мастерских на предприятиях - поручение главы государства выполняется в полном объеме. Оно позволяет сделать цепочку. Учебные классы и мастерские непосредственно в колледже, - на которых отрабатываются первичные навыки, практическое использование на тех или иных тренажерах. А в учебных мастерских на предприятиях непосредственно происходит освоение уже промышленного оборудования", - акцентировал внимание министр образования.

В целом для повышения престижа получения рабочих специальностей, обучения в колледжах проводится комплексная работа. Она приносит эффект: увеличиваются наборы, растут проходные баллы. В целом для повышения престижа получения рабочих специальностей, обучения в колледжах проводится комплексная работа. Она приносит эффект: увеличиваются наборы, растут проходные баллы.

"Ставим амбициозные задачи. Уже в следующем году конкретно определили колледжи, на базе которых создадим центры по подготовке специалистов для роботизации и автоматизации. Крайне важное направление. В программе социально-экономического развития страны имеем ориентиры, какой объем роботизированных производств должен функционировать в нашей стране. Для этого нужны специалисты", - отметил Андрей Иванец. "Ставим амбициозные задачи. Уже в следующем году конкретно определили колледжи, на базе которых создадим центры по подготовке специалистов для роботизации и автоматизации. Крайне важное направление. В программе социально-экономического развития страны имеем ориентиры, какой объем роботизированных производств должен функционировать в нашей стране. Для этого нужны специалисты", - отметил Андрей Иванец.

Так, вузы готовят специалистов-разработчиков, которые занимаются конструированием, моделированием робототехнических комплексов, программным обеспечением. Перед колледжами стоит задача - обучать кадры для обслуживания робототехнических комплексов. Такие центры будут созданы в каждой области и Минске. Они будут иметь свою специализацию. Там будут готовить специалистов для нужд конкретного региона. Так, вузы готовят специалистов-разработчиков, которые занимаются конструированием, моделированием робототехнических комплексов, программным обеспечением. Перед колледжами стоит задача - обучать кадры для обслуживания робототехнических комплексов. Такие центры будут созданы в каждой области и Минске. Они будут иметь свою специализацию. Там будут готовить специалистов для нужд конкретного региона.

В Барановичском районе сегодня проходит заседание Республиканского совета руководителей колледжей. Ключевая тема - модернизация материально-технической базы: развитие учебных мастерских и усиление роли центров компетенций в производственном обучении.-0- В Барановичском районе сегодня проходит заседание Республиканского совета руководителей колледжей. Ключевая тема - модернизация материально-технической базы: развитие учебных мастерских и усиление роли центров компетенций в производственном обучении.-0-





Фото Виолетты Южаковой