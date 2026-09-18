18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр защиты персональных данных начал внеплановую проверку ООО "Компания Тез Тур". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр защиты персональных данных.
"Ввиду инцидента в сфере информационной безопасности (оператор подтвердил хакерскую атаку) специалистами центра проводится анализ мер, принимаемых компанией для защиты персональных данных клиентов", - сообщили в центре.
Отмечается, что особое внимание будет уделено проверке информации, размещенной на интернет-ресурсах, об утечке персональных данных.-0-
Общество
18 сентября 2026, 16:44
Центр защиты персональных данных начал внеплановую проверку крупного туроператора
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