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"Цените мир и оставайтесь человечными". 101-летняя ветеран труда из Гомеля напутствовала молодежь

Опубликовано:

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Общество
13 октября 2026, 18:18

"Цените мир и оставайтесь человечными". 101-летняя ветеран труда из Гомеля напутствовала молодежь

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Цените мир и оставайтесь такими же добрыми и человечными - такой завет дала молодежи ветеран труда из Гомеля 101-летняя Лилия Тимохова, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне Дня матери и Недели родительской любви гомельчанку с необыкновенной судьбой поздравил депутат Палаты представителей Виталий Уткин и члены Совета молодежи предприятия "Салео-Гомель". Лилия Ивановна встретила гостей в хорошем настроении, рядом с ней - питомец Тихон. В своем элегантном возрасте коренная гомельчанка замечает красоту золотой осени за окном, сноровисто управляется с коляской и сохраняет память целой эпохи. Этим долгожительница всегда готова поделиться.
Не хватит и суток, чтобы пересказать все, что пришлось пережить вчерашней школьнице, когда в июне 1941-го фашисты напали на советскую страну. В начале Великой Отечественной войны завод "Гомсельмаш" был полностью эвакуирован в город Курган. Туда отправилась и семья Ивана и Софьи Суховых вместе с детьми. Иван трудился на заводе, был образованным, любил музыку, а его супруга была настоящей хранительницей домашнего очага. Их дочь Лилия только окончила восемь классов. Война резко изменила их планы на жизнь.

"Это было очень далеко, на Урале. Добирались туда долго-долго. Тогда же шла война вокруг - останавливались, пережидали бомбежки. Когда перебазировались, производство полностью перестроили под военные нужды. Нужны были рабочие руки. Поэтому про учебу мне тогда пришлось забыть. Сразу стали работать", - вспомнила те события Лилия Ивановна.
Руки Лилии Ивановны, которая девчонкой трудилась наравне со взрослыми, до сих пор помнят движения, которые раз за разом, месяц за месяцем она повторяла на заводе в эвакуации. Составляла элементы комплектующих деталей, которые были необходимы на фронте. Несмотря на юный возраст, понимала высокую ответственность. Да и контроль качества тогда был по-военному строгий.

В Гомель Лилия вернулась еще до окончания Великой Отечественной войны. Она видела, каким оставили его оккупанты: кругом разруха, были факты мародерства. Мирный уклад жизни восстанавливали буквально по частицам. Не менее важен был и правопорядок.

С 1944 по 1952 год она служила в рядах правоохранителей. Фактически в 20 лет стала оперуполномоченным управления МВД по Гомельской области. Служебное удостоверение давало Лилии разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. В то время женщина в милицейской форме казалась чем-то нерядовым. И девушка с цветочным именем проявляла недюжинную выдержку, смелость и твердость характера.
В тот послевоенный период борьба с преступностью носила особый характер: приходилось иметь дело с бандитизмом, не редкостью были кражи из покинутых домов и другие преступления.

Затем десятилетия жизни Лилия Тимохова посвятила восстановлению и развитию производства. Продолжила работать на "Гомсельмаше", на базе одного из структурных подразделений которого было организовано отдельное производство "Гидропривод", в последующем реорганизованное в "Салео-Гомель". Трудилась старшим инспектором по работе с инженерно-техническими работниками, контролером в ОТК, начальником отдела кадров и др. На пенсию вышла в глубоко преклонном возрасте. Впрочем, душой и мыслями все еще остается со ставшим родным предприятием.
Совет молодежи предприятия "Салео-Гомель" не оставляет без внимания уважаемого ветерана производства. Лилия Ивановна всегда с радостью принимает новое поколение своих коллег. Ее голубые глаза по-прежнему светятся интересом, когда речь заходит о заводе. Лилия Тимохова подчеркивает, что у нее есть несколько семей. "Кровные родственники, а также соседи. У меня есть и большая заводская семья", - с улыбкой отметила она.

Лилия Ивановна награждена медалью "За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", знаком "Победитель социалистического соревнования 1976 года". Эти и другие награды, а также фотографии разных лет бережно хранит в семейном альбоме ее внучка Лилия. Сын с невесткой назвали свою дочь в честь близкого и родного человека.
Заместитель директора - директор по кадрам, режиму и социальным вопросам "Салео-Гомель" Людмила Кадина поддерживает связь с родными и близкими Лилии Тимоховой. Более того, в Год белорусской женщины на предприятии готовят выставку о труженицах, и Лилия Ивановна станет одной из героинь.

Судя по обилию букетов в квартире, Лилию Ивановну не забывают ни на милицейской службе, ни на производственной. Парламентарий Виталий Уткин также из года в год находит время, чтобы поздравить долгожительницу со знаменательными датами и праздниками. Каждый приход дарит радость встречи и ветерану труда, и гостям. Неизменные атрибуты - живые цветы, приятные сюрпризы, но главное - благодарность.

"В эпоху быстрых изменений и цифровизации молодому поколению критически важно иметь живой пример человека, чья жизнь крепкими нитями связывает героическое трудовое прошлое нашей страны и современность. Такое общение не заменит ни один учебник. Это лучший урок по освоению нравственных ориентиров, чувства патриотизма, уважения к старшему поколению и пониманию ценности института семьи через призму уникального жизненного пути", - подчеркнул Виталий Уткин.
По его мнению, прямое взаимодействие поколений имеет огромное значение для выстраивания будущего страны. "Молодежь из первых уст может узнать объективную историческую правду, какой неимоверно высокой была цена за мир, в котором мы сегодня живем. Вместе с тем из-за внешнего контура страны продолжаются агрессивные попытки навязать молодому поколению другую правду, переписать историю. Наша задача - не допустить подобного во имя светлого будущего нашей страны", - подчеркнул парламентарий.

"Цените мир, будьте здоровы, всегда учитесь, оставайтесь такими же добрыми и человечными. Заботьтесь о себе, но и о других не забывайте", - заключила, провожая гостей, Лилия Тимохова.-0-Фото Марины Васильевой
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