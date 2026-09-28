Цена не единственный аргумент. Нацагентство по туризму о популярности белорусских санаториев у россиян

Белорусские здравницы предлагают не только санаторно-курортное лечение. "У каждого уважающего себя предприятия, такого как санаторий, есть экскурсионная программа - все достопримечательности доступны отдыхающим", - отметил замдиректора.

Национальное агентство по туризму Беларуси при содействии Республиканского союза туристической индустрии и российской Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья выступило организатором международной практической конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма, которая состоялась в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Программа конференции сфокусирована на обсуждении стратегических направлений развития санаторно-курортной отрасли обеих стран. В центре внимания - вопросы эффективного менеджмента, внедрения передовых медицинских технологий, маркетинга, продаж и цифрового продвижения оздоровительных услуг.-0-





28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. За что россияне любят белорусские санатории, рассказал журналистам заместитель директора Национального агентства по туризму Денис Бежок, передает корреспондент БЕЛТА."Наше преимущество - это цена и качество, дружелюбие, хорошая кухня, доступная и качественная медицина", - сказал Денис Бежок.По его словам, в высокий сезон загруженность белорусских санаториев составляет 100%, в осенний - около 90%.Он констатировал, что российских туристов привлекают качество и доступность белорусской медицины, ее высокая материально-техническая база, а также природолечебный фактор - грязелечение, минеральные воды. "У нас есть такие источники, которых нет в Европе", - добавил Денис Бежок.