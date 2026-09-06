Целое чипсовое поле и еще 14 сортов. Какой урожай картофеля ждем в этом году

По полю движется ультрасовременный самоходный комбайн для уборки картофеля. По его ленте скользят клубни нового урожая. Пройдет немного времени, и отсортированная бульба отправится в хранилища, а далее в магазины и, наконец, дома белорусов.Все процессы в ОАО "Агро-Мотоль" отработаны до мелочей. Современные хранилища с климат-контролем способны вместить до 12 тыс. т картофеля. Одну часть урожая закладывают в стабилизационный фонд, другую - отправляют в продажу и на производство чипсов.Технологии в хозяйстве на высоте. ОАО специализируется на семеноводстве. Выращивание картофеля, а также его частичная переработка - один из видов деятельности предприятия. В 2025 году здесь посадили порядка 535 га картофеля, в этом сезоне посевные площади были расширены до 574 га.- Делаем ставку не только на сорта, востребованные торговлей, но и на те, которые идут на закладку стабфондов. Часть площадей отводим под чипсовые, которые отличаются высоким содержанием сухих веществ. Их мы растим под заказ производителей, - рассказывает главный агроном Василий Сацута. - Основной секрет успеха - в работе собственной лаборатории микроклонального размножения растений. В них создают семенной картофель высочайшего качества, под посадку которого в хозяйстве выделяют примерно 40% посевных площадей этих корнеплодов.Пока что аграрии успели убрать порядка 20 га картофеля. Его урожайность составляет около 250 ц с гектара. Это ниже прошлогоднего уровня. Такой показатель связан с очень сильной засухой, которая была в июне-июле и частично в августе. Из-за упущенной влаги картофель сильно не дорос. Между тем собеседник отмечает, что в хозяйстве рассчитывают на урожайность на уровне 2025-го - в районе 300 ц с гектара.- Делаем ставку сразу на несколько сортов. В этом году высадили всего 14. Из ранних - "Коломбо" и "Ривьера". Среди отечественных - "Скарб", "Мастак", "Вектар", "Лилея", "Боярский", "Здабытак". Используем и иностранные столовые - "Гала" и "Сорая". Кроме них, выращиваем чипсовые "Мэдисон" и "Леди Клэр", которые идут на промпереработку, - перечисляет главный агроном.Специалист отмечает, что в этом сезоне столовые сорта, скорее всего, покажут наилучшие результаты.- Уборка в нашем хозяйстве полностью механизирована. Комбайн идет, копает, затем автоматически выгружает урожай в прицеп, - рассказывает Василий Сацута. - Людей привлекаем только на переборку - для работы на лентах и сортировочных столах. Во время сортировки клубни делим на фракции, отбрасываем мусор, камни, поврежденные картофелины. Затем закладываем урожай на хранение.В ОАО обращают внимание, что сегодня разработаны современные сортировочные комплексы с фотосепараторами, где использованы новейшие технологии. Но, во-первых, само это оборудование дорогостоящее. Во-вторых, его используют в основном там, где всерьез хотят сократить ручной труд.В сортировочном пункте уже знакомые нам клубни скользят по лентам. Здесь есть участок чистки и вакуумирования, где плодам придают привычный многим горожанам товарный вид. Кроме того, ведется обработка чипсового картофеля, под который в хозяйстве отведено порядка 200 га.Площади второго хлеба в хозяйстве занимают порядка 5-7% от всех посевов. Для сравнения: под зерновые отведено 70% земли.- К настоящему времени с зерновыми мы работу закончили. Сейчас основной упор делаем на картофель и кукурузу. Плюс начали посевную, - рассказывает Василий Сацута.Собеседник отмечает, что картофель в хозяйстве начали копать еще 23 июля:- Это была пробная уборка, которая позволила увидеть, на что можно рассчитывать в нынешнем году. Сейчас работаем под заявки. Массово приступаем 3-4 сентября. В планах закончить работы до 1 октября.Покупатели уже ждут клубни этого года.- В основном поставляем на товарную базу сорта "Коломбо" и "Гала". В последние годы делаем ставку на мытый, фасованный в мелкую упаковку картофель. Он выглядит красиво и достойно. Хотя эта картошка и в немытом виде очень презентабельна, - отмечает агроном-семеновод Мария Михович.Урожай реализуют как в Брестской области, так и в столичном регионе. В прошлом году поставляли несколько сортов отечественным производителям чипсов. Их полностью устраивает качество корнеплодов.- У нас более легкие земли, чем в других хозяйствах. А вкус проявляется именно на таких, - говорит Мария Михович. - С другой стороны, многое зависит и от самого сорта. Кто-то особо выделяет наши, белорусские.- В этом году урожай картофеля будет не хуже прошлогоднего - отмечает завотделом селекции картофеля НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Юлия Гунько. - Конечно, летняя погода по областям Беларуси разнилась, но в центральной части сильных засух не было. С картошкой будем 100%.Специалист рассказывает, что и населению, и производителям ученые не рекомендуют использовать только один сорт. Картофель различается по группам спелости и имеет разное время накопления урожая. В какой-то из периодов дождь точно будет.Что касается рекомендаций по сортам, то Юлия Гунько подчеркивает: все зависит от вкусовых предпочтений.- Если вы любите более рассыпчатую картошку, нужно сажать сорта более поздних групп спелости: "Вектар", "Нара", "Боярский", "Венера", "Вилия". Тем, кто любит картошку, которая не разваривается, могу порекомендовать сорта более ранних групп спелости. Ранние сорта "Юлия" и "Першацвет" вы можете посадить, чтобы поесть летом, а потом собрать основной урожай осенью. Они будут храниться точно так же, как и поздние.Одна из основных рекомендаций - соблюдать лечебный период. Нужно понаблюдать за картошкой две-три недели после выкапывания, чтобы могли проявиться скрытые заболевания. После чего клубни перебирают и закладывают на длительное хранение.Алексей ГОРБУНОВ,фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ и предоставлены предприятием,газета "7 дней".-0-