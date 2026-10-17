Трудовой десант Мининформа и крупных СМИ высадит более 13 тыс. саженцев в Пуховичском районе

17 октября, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Представители Министерства информации, крупнейших СМИ и издательской сферы присоединились к республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!", передает корреспондент БЕЛТА.На территории Руденского лесничества в Пуховичском районе участники акции высадят более 13 тыс. саженцев ольхи и ели на участке площадью свыше 3 га, где ранее провели санитарную рубку.Свой участок работы определили и сотрудники Белорусского телеграфного агентства."Нам приятно, что наша информационная команда в 90 человек вносит вклад в развитие лесного хозяйства. Ведь лес - это наше богатство. Участие в таком важном процессе заставляет человека гордиться, он этим в хорошем смысле слова хвалится и дает определенный пример", - поделился мнением первый замминистра информации Денис Езерский.Акция продлится в Беларуси до 24 октября. Принять участие в лесовосстановительных работах могут все желающие. Посадочным материалом и необходимым инвентарем обеспечат лесоводы.-0-Фото Вадима Кондратюка