"Труд аниматора по-настоящему ювелирен". Режиссер Елена Турова о белорусской мультипликации

В нашем проекте Елена Турова рассказала о том, как создаются анимационные фильмы, какой она считает особым вызовом и гордостью, какие премьеры запланированы на октябрь и о чем будет проект "Тайны Александрии". В нашем проекте Елена Турова рассказала о том, как создаются анимационные фильмы, какой она считает особым вызовом и гордостью, какие премьеры запланированы на октябрь и о чем будет проект "Тайны Александрии".





"Когда вырасту, обязательно им стану!"





Елена родилась в семье творческих деятелей. Ее отец - Виктор Туров, легендарный режиссер и народный артист СССР. Мать - актриса театра и кино Светлана Турова - несмотря на времена дефицита смогла окружить дочь атмосферой искусства. Она учила создавать красоту буквально из ничего: расписывать стекла двери домашними витражами с помощью спичек и ваты или превращать скучную кафельную плитку в изящную "гжель". Обладая безупречным вкусом, мама сама вязала эксклюзивную одежду и стала для дочери проводником в мир большой живописи. Именно она переносила на холсты копии великих шедевров Ван Гога, Гогена и других, заложив в дочери глубокое эстетическое восприятие на всю жизнь. Также маленькая Лена коллекционировала почтовые марки с репродукциями. Рассматривая их, девочка запоминала имена мастеров и названия полотен.





Детство нашей героини прошло под знаком буйной фантазии и запойного чтения. Читать и писать она начала рано: в четыре года печатными буквами и с дореволюционными твердыми знаками вывела свое первое стихотворение про пса, укравшего дрова. С тех пор книги стали ее главной ценностью. Она читала все подряд, охотилась за дефицитным "Стариком Хоттабычем" в библиотеках и не спала по ночам, "проглатывая" тома. Книги дарили ей свободу воображения - в ее голове оживали уникальные миры.





Мультфильмы тогда были редкостью: ради них шумные дворы с девочками и мальчиками моментально пустели. Культовым фильмом детворы того времени был черно-белый "Золотой ключик". Героиня отвоевала себе роль Буратино в игре и была абсолютно счастлива. Кажется, ее внутренний Буратино жив до сих пор со своей крылатой фразой: "Я создан на радость людям!". Она и сейчас пропускает весь внешний мир через фильтр фантазии.

- В детстве мама "сочинила" для меня будущую профессию - режиссер-мультипликатор. Я тогда совершенно не понимала, что это значит, но само слово манило и звучало сказочно. "Когда вырасту, обязательно им стану!" - уверенно заявляла я. Взрослея, искала себя в самых разных направлениях: много рисовала, музицировала, сочиняла собственные песни и параллельно осваивала фортепиано в музыкальной школе. Ближе к старшим классам фокус моих интересов сместился к литературе. Я поступила на филологический факультет БГУ. Учеба была потрясающей. До сих пор я благодарна преподавательскому составу, который помог мне не просто с отличием окончить университет, но и дал сильную гуманитарную базу. - В детстве мама "сочинила" для меня будущую профессию - режиссер-мультипликатор. Я тогда совершенно не понимала, что это значит, но само слово манило и звучало сказочно. "Когда вырасту, обязательно им стану!" - уверенно заявляла я. Взрослея, искала себя в самых разных направлениях: много рисовала, музицировала, сочиняла собственные песни и параллельно осваивала фортепиано в музыкальной школе. Ближе к старшим классам фокус моих интересов сместился к литературе. Я поступила на филологический факультет БГУ. Учеба была потрясающей. До сих пор я благодарна преподавательскому составу, который помог мне не просто с отличием окончить университет, но и дал сильную гуманитарную базу.





Знаменитый Светлячок как тотем студии





После выпуска в 1987 году Елена планировала прийти на "Беларусьфильм" в качестве редактора, но из-за отсутствия вакансий согласилась на скромную должность ассистента режиссера на студии анимационных фильмов. Это решение определило судьбу: с тех пор ее стаж ни разу не прерывался, и в 2027 году исполнится ровно 40 лет, как она предана киностудии.





В начале пути громкая фамилия знаменитого отца, драма которого "Через кладбище" вошла в топ-100 лучших военных картин по версии ЮНЕСКО, а фильм "Я родом из детства" с Владимиром Высоцким признан критиками лучшей лентой в истории белорусского кино, стала для нее не социальным лифтом, а испытанием. Елена гордилась масштабом его личности, но в творческой среде ей долго приходилось доказывать собственную самодостаточность. Сам отец активно отговаривал дочь от сложной профессии, желая ей простого семейного счастья. На пути к признанию Елене приходилось многому учиться. Она окончила курсы аниматоров, начала писать собственные сценарии, когда подступили нелегкие 90-е:

- Тогда студию покинула большая часть аниматоров, - вспоминает Елена Викторовна. - И само ее существование было под большим вопросом. В этот переломный момент студию возглавил волевой человек - Игорь Волчек. Помню, как я пришла к нему со своим скромным портфелем наработок. На режиссерское кресло я тогда даже не претендовала - надеялась хотя бы запустить в дело свои сценарии. Игорь Викторович изучил материалы и огорошил меня: "Здесь годно к запуску практически все. Выбирай что-то одно, ищи художника и готовь дебют". - Тогда студию покинула большая часть аниматоров, - вспоминает Елена Викторовна. - И само ее существование было под большим вопросом. В этот переломный момент студию возглавил волевой человек - Игорь Волчек. Помню, как я пришла к нему со своим скромным портфелем наработок. На режиссерское кресло я тогда даже не претендовала - надеялась хотя бы запустить в дело свои сценарии. Игорь Викторович изучил материалы и огорошил меня: "Здесь годно к запуску практически все. Выбирай что-то одно, ищи художника и готовь дебют".





Тогда же судьба сделала мне бесценный подарок - встречу с выдающимся мастером Юрием Бутыриным. Его знаменитый Светлячок из мультфильма "Светлячок и росинка" до сих пор стоит у нас на этаже как тотем студии. До приезда Юрия Александровича в Минск у нас ведь не было своей школы - работали увлеченные ребята, умеющие рисовать. А он воспитал целое поколение белорусских аниматоров. В моем дебютном фильме - "Иллюзион" - Бутырин выступил как аниматор. Он учил меня безжалостно отсекать лишние сцены, правильно двигать камеру и расставлять акценты. Это была потрясающая команда. Для меня эта картина осталась самой взрослой среди всех ранних работ, хоть мне тогда и было всего 25 лет. Сейчас я пересматриваю ее и думаю: надо же, сколько философии мы умудрились туда заложить! (Улыбается).





С выходом первой картины Елена Турова в полной мере ощутила специфику режиссерского труда. Процесс создания ленты - это коллективный труд и колоссальное ментальное давление. Своим студентам Елена часто повторяет мудрость, услышанную от Игоря Волчека: успех картины принадлежит всей команде, а вот поражение - всегда вина одного лишь режиссера. И все же, несмотря на ответственность и производственные трудности, анимация остается для нее счастливым билетом в сказку. Возможность создавать волшебные миры и делиться ими с людьми - это та роскошь, которая оправдывает любые сложности профессии.





- Кино без смысла - это не искусство, а пустой набор аттракционов, - убеждена режиссер. - В любом хорошем фильме обязана быть идея. Но ее нельзя навязывать. Мастерство режиссера в том и состоит, чтобы подать свою мысль тонко, позволив зрителю сделать выводы самостоятельно. Конечно, удерживать планку с каждым годом все труднее, ведь зритель кардинально изменился. Сегодня мы имеем дело с клиповым мышлением. Молодое поколение привыкло к сочной картинке и быстрому темпоритму, они хуже считывают психологические паузы, которые так ценили мы. Порой прекрасные, глубокие ленты кажутся им скучными. В этом океане информации зацепить их внимание - колоссальный труд. Выход я вижу в разумном компромиссе. Нельзя слепо идти на поводу у моды, зрителя нужно развивать. Мы должны говорить на понятном ему языке, но при этом сохранять верность фундаментальным законам драматургии. Кино должно нести свет. Какими бы сложными ни были темы, фильм обязан дарить надежду, укреплять желание жить и созидать.





Техника сказки





Любое кино, даже самое короткое, берет свое начало со сценария, ведь без увлекательной истории и сильной драматургии у будущего фильма практически нет шансов на успех. При запуске анимационного проекта авторам крайне важно принять четкое решение и понять, почему эта история выиграет именно в мультипликационном воплощении.

- Труд аниматоров по-настоящему ювелирен и объемен: в зависимости от сложности один художник в среднем выдает всего около 20 секунд мультипликата в месяц. Учитывая, что в последнее время студии все чаще берутся за полный метр, правильный расчет сил становится одним из основных факторов успеха. На первых этапах собирается небольшое ядро команды из режиссера, художника-постановщика и директора картины. Они ищут визуальное решение и создают стилевые эскизы, которые определяют атмосферу фильма и его технику, будь то классическая рисованная заливка, перекладка, 3D или использование нейросетей. После разработки персонажей и раскадровки создается режиссерский сценарий. В отличие от литературного, эта подробная таблица хронометрирует каждую сцену буквально по секундам, расписывая крупность планов, их последовательность и музыкальное сопровождение. - Труд аниматоров по-настоящему ювелирен и объемен: в зависимости от сложности один художник в среднем выдает всего около 20 секунд мультипликата в месяц. Учитывая, что в последнее время студии все чаще берутся за полный метр, правильный расчет сил становится одним из основных факторов успеха. На первых этапах собирается небольшое ядро команды из режиссера, художника-постановщика и директора картины. Они ищут визуальное решение и создают стилевые эскизы, которые определяют атмосферу фильма и его технику, будь то классическая рисованная заливка, перекладка, 3D или использование нейросетей. После разработки персонажей и раскадровки создается режиссерский сценарий. В отличие от литературного, эта подробная таблица хронометрирует каждую сцену буквально по секундам, расписывая крупность планов, их последовательность и музыкальное сопровождение.





На основе этих расчетов монтируется аниматик, когда на таймлайн выкладываются неподвижные картинки раскадровки и накладывается черновая фонограмма, порой уже с голосами актеров. Такой "полуфабрикат" позволяет оценить общую динамику, ритм и точно рассчитать метраж. После утверждения аниматика начинается самый ответственный этап - прорисовка движений, где любая ошибка режиссера в расчетах дорого обходится студии, усложняя и удорожая производство. Вслед за одушевлением персонажей наступает черед раскраски и компоуза - сведения слоев, создания панорам и спецэффектов. Заключительным аккордом становится перезапись, когда звуковая фонограмма сводится в единое целое, специалисты проводят финальную цветокоррекцию и накладывают титры, завершая долгий путь рождения экранной сказки.





- Каждый этап создания фильма по-своему ответственен, но я особенно люблю монтаж. Это невероятно напряженное, но в то же время по-настоящему творческое время.





Магия анимационных миров





Сегодня режиссер активно работает. Недавно завершилось производство 12-серийного приключенческого сериала "Волчок". Премьера этой забавной авантюрной истории для самых маленьких запланирована на октябрь. Через похождения любознательного волчонка зрители узнают, как правильно вести себя в лесу, почему важно не быть жадным и многое другое. Сейчас кипит работа над новым 4-серийным проектом "Тайны Александрии". Это волшебная сказка о приключениях девочки Леси в школе волшебников, где учатся талантливые дети и животные.





Особым вызовом и предметом гордости для режиссера стал анимационный фильм "Песня Сирин" - первая полнометражная 3D-картина в истории студии.

- Наша славянская мифология - это невероятно богатый культурный пласт, который по своей художественной силе ничуть не уступает греческой, - убеждена постановщик. - Древние предания могут стать настоящим визуальным брендом нашей студии. - Наша славянская мифология - это невероятно богатый культурный пласт, который по своей художественной силе ничуть не уступает греческой, - убеждена постановщик. - Древние предания могут стать настоящим визуальным брендом нашей студии.





Технологически картина "Песня Сирин" получилась невероятно сложной. Несмотря на общую трехмерную графику, все отсылки к древним легендам авторы стилизовали под традиционную перекладку. В процессе создания других миров команда проявила безудержную фантазию: придумывала невиданных существ, растения и неизведанные пространства. Чтобы воссоздать фантастическую флору, аниматоры прибегали к макросъемке обычного лесного мха - так на экране расцвели диковинные сказочные цветы.





- По сюжету богиня Макошь, принесшая женщинам ремесла, садится за волшебный станок. Перед командой встал вопрос: как он должен выглядеть? Ведь станок не может быть обычным деревянным предметом из этнографического музея. Его сделали золотым, украсили аутентичными орнаментами, где каждый символ имеет сакральное значение. Художникам пришлось расписывать, как движется челнок и как из луча солнечного света ткется волшебный платок. И подобные сложнейшие эпизоды наполняют весь этот масштабный часовой фильм.





Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать ее счастливым человеком, Елена Турова задумывается. Счастье - это ускользающая материя, сиюминутное восприятие, которое трудно удержать во времени.





- Момент счастья заключается в умении чувствовать само это мгновение, - улыбается режиссер. - Оно создано из маленьких чудес, которые случаются с нами на протяжении всей жизни. Если в конце прожитого дня ты можешь оглянуться назад и найти хотя бы три момента, за которые ты ему благодарна, - значит, это был счастливый день. В моей жизни такие моменты были, и мне точно есть за что благодарить судьбу.





Сегодня мастер устремлена мыслями в будущее. Она мечтает о том, чтобы завтрашний день принес радость новому подрастающему поколению. Елена искренне хочет, чтобы молодые люди могли смотреть вперед с оптимизмом, жили под мирным небом и имели возможность заниматься делом по душе. А всем тем, кто только начинает свой путь в искусстве или просто ищет вдохновения, она дает один простой, но важный совет: обязательно найдите время и посмотрите прекрасные картины из золотого фонда отечественного кинематографа.





Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.





Ольга ПРОЛЮК,

фото Ярослава ЗАРЕЦКОГО и предоставлены героиней публикации,

газеты "7 дней".-0-