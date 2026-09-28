28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троих курьеров мошенников задержали оперативники за сутки. Свыше 100 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за этот период, сообщили БЕЛТА в МВД.
Зарегистрировано шесть преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Сотрудники отдела организации обработки мошеннических операций МВД заблокировали возможность платежей в адрес 15 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, также приостановили расходные операции по 184 счетам.
Оперативники задержали троих курьеров, работавших в интересах аферистов.
"По способу совершения противоправных деяний чаще всего граждане попадают в ловушку мошенников при покупке товаров в интернете. Затем идут вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и хищения с использованием соцсетей", - рассказали в МВД.
Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.
В МВД напомнили, что предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Чтобы не оказаться в сетях мошенников, при общении по телефону необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить в милицию.-0-
Общество
28 сентября 2026, 09:13
Троих курьеров мошенников задержали оперативники за сутки
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