Три уровня контроля. Как устроена система безопасности посылок на почте





"У нас предусмотрено три уровня контроля безопасности почтовых отправлений. Первый уровень - технологический. Сотрудник почтового отделения может осмотреть содержимое вложения, попросить клиента открыть посылку, если она была подана в закрытом виде, и оценить характер вложения: представляет ли она опасность как для отправителя или получателя, так и для почтовой сети", - отметила Наталья Козырева.





Следующий уровень контроля применяется к международным почтовым отправлениям. Все такие посылки попадают на рентген-контроль. Оператор смотрит на сканируемую картинку и принимает решение о том, является ли вложение опасным или нет. После этого может следовать ручной досмотр. Еще один уровень контроля - кинологический. Все международные почтовые отправления осматриваются собаками.





Почтовые отправления, в которых предполагается наличие запрещенного вложения, выявляются ежедневно. "Хотелось бы отметить, что нельзя пересылать части беспилотных летательных аппаратов. Вертолеты на дистанционном управлении тоже считаются запрещенным вложением. Могут пересылаться игрушки с батарейками внутри. Они иногда внезапно срабатывают. Такое почтовое отправление тоже можно отнести к категории опасных, потому что мы не знаем, что за механизм включился внутри", - подчеркнула начальник производства "Минская почта".





Также следует воздержаться от отправки по почте животных. "У нас предусмотрена пересылка живых пчел, если вы их упакуете надлежащим образом. Но других животных отправлять не следует", - добавила Наталья Козырева.





Специалист также напомнила, что отправитель несет ответственность за безопасность пересылаемого вложения. "У нас имеются адресные данные как отправителя, так и получателя. В случае если на пути пересылки будет выявлено наличие запрещенного вложения, то к человеку могут быть применены как административные, так и уголовные меры", - подчеркнула она.-0-





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