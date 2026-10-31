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Три самолета с жителями Алешек прибыли в Беларусь

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
31 октября 2026, 10:36

Три самолета с жителями Алешек прибыли в Беларусь

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Гомеля приземлились три самолета, на борту которых - эвакуированные жители города Алешки на Херсонском направлении, передает корреспондент БЕЛТА.
Путь был продолжительным - жители Алешек ехали в Анапу на автобусах, после чего провели в воздухе несколько часов, добираясь до Гомеля. Для их встречи задействовали весь комплекс аэропорта, развернув полноценный палаточный городок.
Специалисты МЧС, медики и волонтеры "Красного креста" незамедлительно приступили к оказанию помощи эвакуированным жителям, которые прибыли фактически из зоны боевых действий. Самым маленьким пассажирам предлагают провести время в игровых зонах - например, посмотреть мультфильмы. 
В аэропорту Гомеля жители Алешек будут дожидаться выезда в "Новую Гуту" - именно через этот пункт пропуска им предстоит проследовать на территорию Украины.
Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции

Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-

Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика
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Алешки. Гуманитарная миссия Россия Украина
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