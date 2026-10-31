Три самолета с жителями Алешек прибыли в Беларусь

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Гомеля приземлились три самолета, на борту которых - эвакуированные жители города Алешки на Херсонском направлении, передает корреспондент БЕЛТА.

Путь был продолжительным - жители Алешек ехали в Анапу на автобусах, после чего провели в воздухе несколько часов, добираясь до Гомеля. Для их встречи задействовали весь комплекс аэропорта, развернув полноценный палаточный городок.

Специалисты МЧС, медики и волонтеры "Красного креста" незамедлительно приступили к оказанию помощи эвакуированным жителям, которые прибыли фактически из зоны боевых действий. Самым маленьким пассажирам предлагают провести время в игровых зонах - например, посмотреть мультфильмы. Специалисты МЧС, медики и волонтеры "Красного креста" незамедлительно приступили к оказанию помощи эвакуированным жителям, которые прибыли фактически из зоны боевых действий. Самым маленьким пассажирам предлагают провести время в игровых зонах - например, посмотреть мультфильмы.

В аэропорту Гомеля жители Алешек будут дожидаться выезда в "Новую Гуту" - именно через этот пункт пропуска им предстоит проследовать на территорию Украины. В аэропорту Гомеля жители Алешек будут дожидаться выезда в "Новую Гуту" - именно через этот пункт пропуска им предстоит проследовать на территорию Украины.

Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции





Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-





Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика