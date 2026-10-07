Три грани материнского счастья: как государство подставляет плечо родителям

Все начинается с семьи, верно? Именно в родном доме, в атмосфере уюта и тепла, закладывается фундамент сильного, дружного общества. А когда крепко это основание - нерушима и вся страна, способная стать надежной защитой для каждого из нас. Мы поговорим об одной из важнейших вершин триады "семья, общество, государство". Мнением о том, что происходит с институтом семьи, с какими вызовами сталкиваются современные родители и как государство помогает им, поделятся многодетная мама и наш эксперт.





Главная работа

На лучшую в мире должность - быть мамой - Юлия Климович заступила в 19 лет. С тех пор в ее жизни нет выходных и отпусков, зато есть бесконечная радость от воспитания пятерых детей: двух сыновей и трех дочек. Юлия признается: о том, что ее дом будет полон детского смеха, она знала с детства - сама выросла в многодетной семье. Муж Юрий поддержал мечту супруги с первых дней знакомства.





Юрий и Юлия Климович еще до начала семейной жизни договорились: у них будет много детей





Два из трех пунктов Климовичи уже выполнили. Каждое воскресенье они собираются всемером, чтобы начать утро с папиных блинчиков с мочанкой. А затем - весь день вместе: на природе, в парке или на даче. Если Юрию, который работает плиточником, удается закончить заказы пораньше, шумные ужины случаются и в будни. За этим столом обсуждают все: от школьных новостей до серьезных жизненных уроков. Именно здесь, в атмосфере доверия, родители прививают детям традиционные ценности.





Главное правило большой семьи из Фаниполя - быть друг другу во всем опорой





Серьезные разговоры в этой семье часто начинаются на кухне - в "штабе" Юлии. Многодетная мама проводит здесь немало времени, стараясь угодить вкусам каждого домочадца: в этом она видит проявление искреннего уважения. Уже некоторое время меню семьи условно делится на "мужское" и "женское". В первом преобладает сытное мясо, во втором - овощи, зелень, куриное филе и минимум жиров.





Юлия признается: готовить она обожает. От матери ей досталась рукописная тетрадь с рецептами и талант накрывать праздничный стол не хуже ресторанного. В родительском доме на Пасху и Рождество собиралась вся родня - до 30 человек! Традиция встречать светлые праздники вместе жива до сих пор, только теперь место "шеф-повара" заняла Юлия. К застольям она начинает готовиться за несколько дней, и дети с радостью помогают ей в этом.





- В большой семье без распределения обязанностей никуда, я усвоила это еще в детстве, - делится мама. - У нас были свои зоны ответственности: я помогала на кухне, сестра занималась уборкой и огородом, брат - мужскими делами. Теперь и у моих детей есть свои задачи: кто-то моет посуду, кто-то пылесосит или вытирает пыль, кто-то присматривает за младшими. Даже если мне нужно отдохнуть часок, дети с готовностью "разгружают" меня.





"Традиционные ценности - это не сухая теория, они вплетены в нашу повседневность"





Отдых для многодетной мамы - понятие специфическое. Чаще всего он проходит в тех же домашних хлопотах, но с одним важным нюансом: Юлия делает это в одиночестве. Такая "перезагрузка" помогает ей затем с новыми силами нырять в семейную круговерть. По словам Юлии, такой ритм - норма для многих семей, где родители несут аналогичную нагрузку. Однако справляться с ней было бы куда сложнее без поддержки государства.





Орден Матери для Юлии - высокое признание невидимого, но большого ежедневного труда





Юлия признается: если бы не масштабная поддержка государства, она вряд ли решилась бы на пятерых детей - максимум на троих. А сейчас, когда младшие нет-нет да и попросят еще одного братика или сестричку, 37-летняя мама задумывается: а почему бы и нет? Тем более что впереди переезд. Сейчас Денис, Кирилл, Доминика, Люсия, Оливия и их родители живут на шестидесяти квадратных метрах. И хотя комнаты разделены между детьми и взрослыми, места семье уже откровенно не хватает. Климовичи стоят третьими в очереди на расширение, и это дает надежду, что новоселье не за горами.





- И за это тоже скажем спасибо государству. Как ни крути, квартирный вопрос - главный для семьи. Купить просторное жилье самостоятельно мы бы вряд ли смогли, но для многодетных созданы отличные условия, - отмечает Юлия.





"Они радовались, говорили, что я заслужила эту награду, ведь я лучшая мама на земле"





Особая гордость Юлии - орден Матери, врученный ей весной. Для нее это больше чем награда: это признание тяжелого материнского труда на самом высоком уровне. Узнав о награждении, Юлия не сдержала слез, а дети плакали от счастья и гордости за маму.





Третьеклассница Люсия со своей младшей сестренкой, общей любимицей Оливией





Недетский вопрос

Поддержка семьи в Беларуси - не только стратегический приоритет, продиктованный демографией, а часть нашего национального кода. Бережное отношение к "ячейке общества" досталось нам в наследство от советской эпохи, однако сегодня эта государственная традиция обрела современное звучание.





- Если раньше фокус был смещен преимущественно на рождение и воспитание детей, то сегодня мы видим комплексную систему, - отмечает Светлана Алейникова, аналитик БИСИ, кандидат социологических наук, доцент. - Это и развитие системы пособий, и доступность медицины и образования, и создание условий для баланса между карьерой и родительством, и строительство семейной инфраструктуры. Яркий пример - масштабная работа по открытию яслей для малышей по всей стране.





Светлана Алейникова, аналитик БИСИ, кандидат социологических наук





Наше государство мыслит именно такими категориями. Супруги, решившие стать родителями, знают: они получат всестороннюю поддержку. Она начинается еще до рождения ребенка - с бесплатного медицинского сопровождения будущей мамы и оплачиваемого отпуска по беременности и родам. После появления малыша государство остается надежным партнером: родители получают единовременное пособие при рождении, а затем - ежемесячные выплаты до достижения ребенком трех лет. Для многодетных семей с 2015 года действует программа семейного капитала. В ряде других стран о таком уровне социальной защиты приходится только мечтать: там без личной страховки помощь зачастую ограничивается лишь базовым минимумом.





- В Беларуси годами выстраивалась последовательная система: пособия, помощь молодым семьям, развитие дошкольного образования и жилищные программы. Но пора смотреть шире, - призывает аналитик. - Решение о рождении детей принимается, если есть стабильность, перспектива и уверенность, что ребенок будет жить в стране, открывающей широкие возможности для развития. В конечном счете, демографическая политика - это политика веры в будущее.





По мнению Светланы Алейниковой, поддержка семей в Беларуси эволюционировала от традиционной опеки до осознанной государственной стратегии. Однако в "детском" вопросе мелочей не бывает: важна каждая деталь - от строительства детсадов и площадок до оснащения поликлиник, торговых центров и АЗС пеленальными столиками, от пандусов до полноценной безбарьерной среды для мам с колясками.





- Нужно сделать городскую среду дружественной к семье и детям. Это, по сути, новая философия градостроительства, - считает эксперт.





Развивая тему, Светлана Алейникова подчеркивает: квартирный вопрос - ключевой фактор деторождения. Научно доказано, что семья вряд ли станет многодетной, проживая в тесной студии. Поэтому она убеждена: для роста рождаемости нужно делать ставку на малоэтажную застройку с просторными квартирами - за городом, ближе к природе.





Белорусские женщины рожают первенца в среднем в 27,5 года





Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу найти на государственном уровне формулу, которая оживит демографию и сделает осознанное родительство модным трендом. На совещании с Совмином 11 августа Глава государства подчеркнул: поддержка ощутима. Единовременные выплаты при рождении составляют около 5 000 рублей на первого ребенка и более 7 000 - на последующих; семейный капитал превышает 35 000, а ежемесячные пособия - минимум 1 000 рублей. "Казалось бы, рожайте! На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решать другие вопросы - образование, карьера, еще чего-то, а потом уже рожать", - констатировал Президент. На совещании прозвучали такие цифры: белорусы вступают в первый брак на 4 года позже, чем 25 лет назад, а первенца женщины в среднем рожают в 27,5 года.





Светлана Алейникова подтверждает: отношение к семье меняется. Начиная с 2021 года, БИСИ проводит опросы - как "лицом к лицу", так и онлайн. Результаты первых таких социальных исследований, в которых участвовали 1500 респондентов, легли в основу доклада "Ценностный портрет современного белорусского общества", выявившего "код ценностей" нации.





- Это не застывший набор качеств, а живая система. Но в ней есть устойчивое ядро, - уточняет эксперт.





Этим ядром стало понятие "дабрабыт", объединяющее материальный достаток, душевный покой, здоровье, безопасность и семью. Однако, отмечает Светлана Алейникова, сознание общества становится более гибким. Под влиянием интернета и новых коммуникаций меняются жизненные сценарии: люди позже создают семьи и стремятся к самореализации. Рождение детей отходит на второй или третий план. Поэтому Беларусь, как и другие развитые страны, сталкивается с глобальными вызовами: депопуляцией, старением населения и снижением рождаемости.





Именно поэтому в последние годы посыл государства направлен на поиск новых стимулов, способных гармонично вписать материнство и отцовство в современную систему жизненных приоритетов, где личный успех и семейное счастье перестают быть взаимоисключающими понятиями.





"Материальная поддержка крайне важна, но рождаемость держится не только на ней"





Светлана Алейникова отмечает: на решение о рождении ребенка влияет целый комплекс факторов. Безусловно, это финансовая устойчивость семьи, наличие собственного жилья или перспективы его приобретения, уверенность в завтрашнем дне, доступность детской инфраструктуры и возможность совмещать карьеру с воспитанием детей. Наше государство делает здесь максимум, мотивируя граждан не только пособиями и льготами, но и высоким качеством жизни.





Однако, подчеркивает эксперт, в детском вопросе есть и более глубокий, ценностный уровень. Человек решается на ребенка, когда видит в этом продолжение своей жизни.





- Материальная поддержка крайне важна, но рождаемость держится не только на ней. Если мы хотим повлиять на демографическую ситуацию, нужно осознать: главный мотив кроется в ценности новой человеческой жизни, в приходе в мир нового гражданина, - уверена Светлана Алейникова.





Новая философия градостроительства заключается в создании дружественной для семей с детьми среды





Еще один важный фактор - роль мужчины. Желание иметь много детей возникает там, где женщина чувствует надежную опору, доверяет партнеру и знает, что она и малыши будут как за каменной стеной. Светлана Алейникова подчеркивает: многодетность - это не только огромный труд женщины, но и сила мужчины. Это особенно актуально сейчас, когда модель семьи трансформируется. Если раньше под одной крышей жили поколения, что было и нормой, и необходимостью, то сегодня доминирует модель "двое родителей - двое детей".





- Согласно опросам, именно ее большинство граждан считает оптимальной, - уточняет аналитик БИСИ. - Важно понимать: современная семья - это всего два поколения. Бабушки и дедушки стали меньше участвовать в повседневном воспитании внуков. Соответственно, ценности и традиции становятся динамичнее и обновляются фактически через поколение, а не через столетие, как было раньше.





Светлана Алейникова убеждена: традиционная семья не исчезает, а лишь трансформируется. Ее фундамент - любовь, забота, общие цели, ответственность и воспитание детей - остается незыблемым. Главный вызов современности заключается в том, чтобы семья сохраняла статус пространства доверия, поддержки и преемственности поколений.





- Это принципиальный вопрос, - подчеркивает эксперт. - Традиционные ценности живут, лишь становясь частью повседневности. Мало говорить о них - нужно формировать среду, наполненную реальным содержанием. Где старшие чувствуют свою востребованность, а молодежь видит в браке не ограничение свободы, а важный этап развития, повышающий личный статус. Именно такие ценности обеспечивают устойчивость общества.





Фундамент семьи - любовь, забота, общие цели, ответственность и воспитание детей - остается незыблемым для белорусов





- Глобализация сама по себе не угроза. Любое общество постоянно сталкивается с переменами, - отмечает аналитик. - Вопрос в способности опираться на свои ценности и четко осознавать, что для нас неизменно. Сохранение традиций - это не противостояние миру, а проявление внутренней силы и ответственности за передачу культурного кода будущим поколениям.





Ключевая роль в этом процессе отведена семье. Государство создает условия для ее развития, но ценности формируются глубже - через культуру, воспитание и личный пример. Меры поддержки не заменят самой сути семьи. Именно поэтому сегодня так много внимания уделяется ответственному родительству, помогающему ребенку стать самостоятельным и счастливым.





- Этот тренд был важен всегда, но сегодня он стал критически актуальным из-за изменившейся среды. Семьи стали меньше, а информационное, порой деструктивное, давление - сильнее. Поэтому роль родителей как главных носителей жизненных ориентиров многократно возросла, - поясняет Светлана Алейникова.





По ее мнению, осознанное родительство - вечная основа семьи. Будущее общества начинается с того поведения, которое ребенок ежедневно наблюдает дома. Это касается и любви к Родине, и чувства сопричастности к судьбе страны. Здесь невозможно разделить роли государства и семьи.





- Семья прививает любовь к родному дому и уважение к старшим - это первые уроки гражданственности. Государство же расширяет этот круг до масштабов страны через образование, историческую память и участие людей в общественной жизни. Человек становится гражданином, когда чувствует связь с государством, понимая, что его труд и поступки влияют на общее будущее. Гражданская идентичность рождается там, где каждый перестает быть просто жителем и становится соавтором своей страны. Поэтому государство создает условия, в которых человек сможет реализовать свой потенциал, чувствуя себя неотъемлемой частью большого целого, - объясняет эксперт.





"Сохранение традиций - это не противостояние миру, а проявление внутренней силы и ответственности"





Традиционные ценности останутся незыблемым фундаментом белорусского общества, уверена аналитик БИСИ. Однако ждать резкого скачка рождаемости пока не стоит. И тому есть объективные причины, лежащие вне плоскости государственных усилий. Демографическая ситуация выправляется медленно, ведь она прямое следствие глубинных тектонических сдвигов. Невозможно в одночасье развернуть тенденции, формировавшиеся десятилетиями: сокращение числа женщин репродуктивного возраста, трансформация модели семьи, смещение возраста вступления в брак и откладывание рождения первенца на потом.





- В ближайшие годы мы станем свидетелями постепенной адаптации общества к новым реалиям, - прогнозирует Светлана Алейникова.





- Возрастет значимость поддержки семей, расширится инфраструктура, появятся новые возможности для гармоничного совмещения карьеры и материнства… Изменение демографического тренда - это работа вдолгую. Но именно она определит облик нашего государства завтра.





Да, демографические тренды не меняются за один день, и нам всем придется запастись терпением. Но каждый раз, когда я вижу, как награждают орденом Матери, открывается новый детский сад или школа, как молодая мама успешно возвращается к любимому делу, понимаю: мы на верном пути.





Юлия Климович из Фаниполя знает: материнство - ежедневный, невидимый со стороны, но колоссальный труд. Впрочем, в Беларуси этот путь не приходится проходить в одиночку. "Государство для нас как третий родитель", - признается Юлия, удостоенная в этом году ордена Матери.- Мы вместе с 15 лет, первая любовь. Юра часто бывал у нас в гостях и видел, как весело и шумно в большой семье. Ему это очень нравилось, - вспоминает Юлия. - Еще до свадьбы он мечтал: хочу большой дом, большую семью и огромный стол, за которым мы будем собираться все вместе.- Мы говорим об уважении к старшим, о сострадании, о том, как важно заботиться друг о друге и ценить страну, в которой живем, - делится Юлия. - Традиционные ценности - это не сухая теория, они вплетены в нашу повседневность. Как-то сын помог незнакомой бабушке донести тяжелую сумку. Я похвалила его и на этом примере объяснила всем детям: человечность проявляется в таких простых поступках. Я учу их быть самостоятельными, справедливыми и добрыми людьми.- Даже суп я варю в двух кастрюлях, - улыбается Юлия. - Блюдо одно, но подход разный: для мальчиков - наваристый, с зажаркой, для девочек - легкий, почти диетический. То же самое с салатами: состав одинаковый, а заправки разные - майонез для мужчин и растительное масло для дам. И лишь одно блюдо не требует корректировок - его обожают все без исключения. Это драники с мясом.- Оно для нас - третий родитель, - считает Юлия. - Мы постоянно чувствуем заботу. Вот свежий пример: начало учебного года. Учебники за полцены, выплаты на школьные принадлежности, бесплатное питание - это очень ощутимая помощь. Не говоря уже о таких масштабных вещах, как пособия или решение жилищного вопроса. При этом наша семья обращается к государству по минимуму: мы справляемся сами и не претендуем на все льготы, которые положены по закону.Решение жилищной проблемы для таких семей - давний приоритет государства. Условия льготного кредитования неоднократно совершенствовались, и доля господдержки постоянно росла. Сегодня при рождении четвертого ребенка кредит погашается полностью. Возможно, именно с помощью государства осуществится и мечта Юрия о большом доме - не исключено, что на его покупку Климовичи направят семейный капитал.- Они радовались, говорили, что я заслужила эту награду, ведь я лучшая мама на земле, - вспоминает Юлия. - Вы не представляете, что значит для меня этот орден. Материнство - работа, часто незаметная, причем не только для окружающих, но и для себя самой. Весь день в хлопотах, а вечером подумаешь: что важного сделала? Кажется, сплошной быт.Орден Матери напоминает Юлии: в ее труде заложен огромный смысл. Всю свою заботу, мудрость и силы она вкладывает не просто в детей, а в будущее целой страны. Оно начинается здесь - в доме, где пахнет драниками и блинами с мочанкой, где за большим столом ведутся разговоры о важном и где каждый чувствует себя нужным и любимым.По мнению Светланы Алейниковой, семья всегда занимала особое место в белорусской культуре. Испокон веков наш народ осознавал истинную ценность брака, материнства и детства. Но семья - не только колыбель для новых поколений, но и пространство, где передаются традиции, формируются жизненные стратегии и отношение человека к обществу. В свою очередь, по тому, как государство заботится о семьях, можно судить о его видении будущего. Забота о родителях и детях - это инвестиция на десятилетия вперед: все наши сегодняшние достижения создаются для тех, кто будет жить здесь после нас.- Рост рождаемости должен стать общей задачей всех ведомств, работающих системно и согласованно. Пока такой синхронизации, на мой взгляд, не достигнуто, - отмечает аналитик БИСИ.Исследователи сходятся во мнении: современная семейная политика - не только пособия и инфраструктура. Прежде всего, это место, которое семья и дети занимают в системе ценностей общества. Если ребенок воспринимается как ограничение личных свобод или обуза, даже самая щедрая господдержка не даст полного эффекта. Необходимо формировать среду, где семья станет естественной, значимой и престижной частью жизни.В эпоху глобализации перспективы сохранения этих основ зависят только от нас. Пока белорусы транслируют традиционные идеалы детям, "иммунитет" общества защищает его от деструктивных "вирусов", уже поразивших многие страны Запада.| Елена Крылова, журнал "Беларуская думка"; фото Ярослава Зарецкого, БЕЛТА, из архива семьи Климовичей и открытых источников.