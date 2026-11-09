Три дня игр и мастер-классов: в "Зубренке" стартовал международный фестиваль игровых программ

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" стартовал международный фестиваль и республиканский конкурс игровых программ "Играют дети - играем мы". Фестиваль продлится по 11 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НДЦ "Зубренок".
В течение трех дней 26 команд-участниц, в числе которых шесть международных и 16 республиканских, продемонстрируют получасовые игровые программы на различные темы.
"К нам приехали команды из Международного детского центра "Артек", Всероссийского детского центра "Смена", Детского санаторно-оздоровительного образовательного центра "Лазурный" Нижегородской области, Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Московской области, Московского областного регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды". В программе запланирована квест-экскурсия "Страна детства и сбывающейся мечты", мастер-классы для воспитанников и педагогов, творческая мастерская "Из "Зубренка" с любовью", образовательная выставка методических материалов "Формула успеха", а также церемония награждения команд - участниц фестиваля", - рассказали в "Зубренке".
Цель фестиваля - создание условий для повышения уровня педагогического мастерства, выявление и распространение лучшего опыта работы педагогов в организации игровой деятельности воспитанников.-0-