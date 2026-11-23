23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске состоялось торжественное мероприятие "Моя судьба - моя страна", посвященное 30-летию Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.





Завтра, 24 ноября, исполняется ровно 30 лет со дня проведения референдума, на котором белорусы поддержали инициативу Президента о создании двухпалатного парламента. В преддверии этой знаковой даты в концертном зале "Витебск" встретились члены Совета Республики разных созывов. Участников встречи приветствовала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере, парламентарии разных лет поделились воспоминаниями о своей работе.





"Витебскую область за эти годы представили 46 человек, из них 12 женщин и 34 мужчины (вообще за 30 лет в Совете Республики работали 395 членов). Это действительно совет старейшин, совет мудрецов, тех, кто заслужил право и честь работать в Совете Республики. Наши коллеги первого и второго созывов встали плечом к плечу с молодым Президентом Александром Лукашенко и сделали все для того, чтобы Беларусь развивалась эффективно. Они создали правовой фундамент нашей страны. Только за первый созыв было принято 18 кодексов, а вообще за время нашей работы - около 3 тыс. законов. Наша страна - правовое государство, мы живем по законам и, конечно, стараемся работать эффективно над тем, чтобы эти законы приносили пользу нашему народу, позволяли развиваться стране", - подчеркнула Наталья Кочанова, добавив, что и в разные периоды развития страны парламентариям приходилось принимать ответственные решения. "Сегодня мы прекрасно понимаем, что перед нами стоят важные задачи. Действующие члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей - делегаты Всебелорусского народного собрания, который является конституционным органом. Скоро пройдет очередное его заседание, мы понимаем меру своей ответственности, которая лежит на нас за будущее нашей страны", - уточнила Наталья Кочанова.

Она отметила особую поддержку членов совета со стороны Президента. "Александр Григорьевич не понаслышке знает, как важно, чтобы эффективно работал депутатский корпус страны. Он сам был депутатом и понимает, что четкая, слаженная работа депутатского корпуса в нашей стране - то, что необходимо нашему государству", - сказала Наталья Кочанова. Она отметила особую поддержку членов совета со стороны Президента. "Александр Григорьевич не понаслышке знает, как важно, чтобы эффективно работал депутатский корпус страны. Он сам был депутатом и понимает, что четкая, слаженная работа депутатского корпуса в нашей стране - то, что необходимо нашему государству", - сказала Наталья Кочанова.





Обращаясь к залу, она сердечно поблагодарила земляков за годы совместной работы. Председатель Совета Республики отметила, что безмерно ценит родную Витебщину и всем сердцем желает, чтобы регион всегда был на высоте и оставался лучшим. "Мы прилагаем все усилия, чтобы достойно продолжать славные традиции, заложенные нашими предшественниками - кто стоял у истоков становления белорусской государственности и отечественного парламентаризма. Мы делаем все для того, чтобы законы были эффективны, они должны идти от жизни. Мы искренне признательны каждому, кто вносил и продолжает вносить свой вклад в наше общее дело, за совместный труд и все, что сделано и делается на благо нашей страны под руководством Президента. Да, действительно, все было непросто, но выбрать свой путь, не смотреть ни на кого в мире - позиция Президента. Он говорит, что для нас самое главное - народ и принимать те решения, которые будут во благо государства. Эту политику он проводит на протяжении всех лет. И сегодня мы должны сделать все, чтобы сохранить Беларусь такой же мирной, миролюбивой, красивой, родной", - резюмировала Наталья Кочанова.

Член Совета Республики третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, генеральный директор ПРУП "Витебскоблгаз" с 1996 по 2022 год Петр Шершень отметил, что работа в Совете Республики - школа жизни. "Будучи руководителем в сфере газового хозяйства, я совмещал основную работу с парламентской деятельностью: участвовал в совместных заседаниях палат и принимал законы после их рассмотрения нижней палатой. Мне повезло работать с достойными спикерами и хорошими наставниками, которые всегда были готовы подсказать. Это дорогого стоит - ты получаешь именно те знания, которых порой не хватает, и начинаешь работать на конкретный результат. В Беларуси есть все возможности для тех, кто хочет трудиться в любой сфере, будь то частный или государственный сектор. Меня искренне радует, что у нас активно развивается сельское хозяйство. Я сам аграрий и долгие годы посвятил работе в этой отрасли", - сказал Петр Шершень. Член Совета Республики третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, генеральный директор ПРУП "Витебскоблгаз" с 1996 по 2022 год Петр Шершень отметил, что работа в Совете Республики - школа жизни. "Будучи руководителем в сфере газового хозяйства, я совмещал основную работу с парламентской деятельностью: участвовал в совместных заседаниях палат и принимал законы после их рассмотрения нижней палатой. Мне повезло работать с достойными спикерами и хорошими наставниками, которые всегда были готовы подсказать. Это дорогого стоит - ты получаешь именно те знания, которых порой не хватает, и начинаешь работать на конкретный результат. В Беларуси есть все возможности для тех, кто хочет трудиться в любой сфере, будь то частный или государственный сектор. Меня искренне радует, что у нас активно развивается сельское хозяйство. Я сам аграрий и долгие годы посвятил работе в этой отрасли", - сказал Петр Шершень.

Участником встречи стала директор Полоцкого колледжа Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Татьяна Полушкина. "Парламент - высший государственный орган народовластия. Я была сенатором седьмого созыва и для меня это была большая честь. Это огромная ответственность за выполнение задач, стоявших перед нашей страной и парламентом Республики Беларусь", - поделилась она.-0- Участником встречи стала директор Полоцкого колледжа Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Татьяна Полушкина. "Парламент - высший государственный орган народовластия. Я была сенатором седьмого созыва и для меня это была большая честь. Это огромная ответственность за выполнение задач, стоявших перед нашей страной и парламентом Республики Беларусь", - поделилась она.-0-