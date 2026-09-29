"> "Требуется филигранный подход к работе". Коллективу МАРТ представили нового руководителя

"Вчера принято кадровое решение: Яковчиц Александр Владимирович назначен министром антимонопольного регулирования и торговли, Шевцова Татьяна Николаевна - первым заместителем министра. Представлять их излишне: вы знаете этих людей, их профессиональный опыт, человеческие качества", - сказал Николай Снопков.
Он отметил, что сфера ответственности МАРТ - важная и сложная, требует филигранного подхода. "Здесь нет простых решений. Требуются решения тонкие, с глубоким знанием причинно-следственных связей, пониманием, что будет, если мы это решение примем. Яблоки, помидоры, огурцы, птица - вроде бы все просто, но на самом деле это не так. Сфера торговли ежедневно на острие внимания каждого человека в стране, это накладывает на вас ответственность и требует умения управлять ситуацией", - подчеркнул первый вице-премьер и поблагодарил коллектив министерства за работу.
Александр Яковчиц отметил, что еще во время работы в других организациях ознакомился с потенциалом МАРТ. "Доверие, оказанное Президентом, правительством, должно быть оправдано. Не сомневаюсь, что эта работа простой не будет. В полной мере буду опираться на профессионализм коллектива, чтобы успешно решать все задачи", - обозначил он.-0-
Фото Виталия Пивоварчика