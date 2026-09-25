Трансграничные туры и путешествия в любой сезон. По каким направлениям будет развиваться туризм?

Руководитель назвал несколько элементов, которые оказывают серьезное влияние на укрепление туристической инфраструктуры. Так, импульс обеспечивает как господдержка, так и частная инициатива. "Правительством предусмотрен хороший кредитный продукт для развития туристического потенциала. Это выделение кредита под 6%, сумма до 100 млн рублей. Это тот элемент, который является очень важным для того, чтобы мы модернизировали свою инфраструктуру. Не просто модернизировали, но и создали принципиально новую инфраструктуру, которая бы отвечала современным реалиям и была высококачественной", - указал он.





Немаловажно, по мнению Кирилла Машарского, и укрепить всесезонный характер туризма, чтобы в Беларусь приезжали гости в любое время года. Для этого также важна соответствующая инфраструктура.

Еще один элемент - трансграничные туры. "К примеру, в Российскую Федерацию хорошо едут граждане КНР, Индии. Мы также активно работаем над тем, чтобы у нас тоже было больше китайских туристов. И в этой связи мы предлагаем нашим коллегам, чтобы они в свои туры по России включали и город Минск. Как вариант - тур Минск - Петербург - Москва. Тем более и в Беларуси, и в России безвизовый режим с Китаем", - обозначил одну из идей директор Национального агентства по туризму. Еще один элемент - трансграничные туры. "К примеру, в Российскую Федерацию хорошо едут граждане КНР, Индии. Мы также активно работаем над тем, чтобы у нас тоже было больше китайских туристов. И в этой связи мы предлагаем нашим коллегам, чтобы они в свои туры по России включали и город Минск. Как вариант - тур Минск - Петербург - Москва. Тем более и в Беларуси, и в России безвизовый режим с Китаем", - обозначил одну из идей директор Национального агентства по туризму.





Кирилл Машарский подчеркнул, что этот вопрос был обсужден с Министерством экономического развития России, ответственным регулятором за туризм. Предварительно российская сторона проявила интерес к этой идее.-0-





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