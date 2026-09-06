Традиции предков в современных изделиях. Что представляют в городе мастеров в День письменности 

На центральной площадке праздника развернулась масштабная экспозиция декоративно-прикладного искусства. Свои работы представили ремесленники со всех уголков Беларуси. Гости могут увидеть соломоплетение, вытинанку, глиняную керамику, тканые пояса, текстильных кукол и многое другое. Здесь же проходят мастер-классы, где каждый желающий может попробовать себя в роли мастера и создать что-то своими руками.

Хотимский район представил керамику, ткачество и авторские сувениры. По словам заведующего филиалом "Районный дом ремесел" Максима Мамченко, каждое изделие несет в себе глубокий смысл. "В элементах белорусского орнамента зашифрованы слова "любовь", "счастье" и другие. Используя эти узоры, мы приобщаем людей к национальной культуре и к слову как таковому. К самому празднику мы подготовили магниты и другую мелкую сувенирную продукцию, которая пользуется спросом", - отметил он.

Вместе с ней приехала и мастер по вытинанке Оксана Вакулич. В своих работах она изображает белорусские обряды, дерево жизни и птиц. "Вытинанка - это код Беларуси. Мы должны сохранять и приумножать наше наследие. Я уже три года обучаю этому искусству детей в своем кружке, они работают кропотливо и с большим интересом", - добавила она.-0-

6 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Уникальные ремесла, секреты народного орнамента и атмосфера творческого единства царят в городе мастеров в День белорусской письменности в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.Народный мастер Беларуси из Ивацевичского района Наталья Кулецкая привезла в Костюковичи знаменитую березовскую щеповую птицу, роспись по стеклу и коллекцию вытинанок. Она подчеркнула, что это искусство активно адаптируется к современному дизайну. "Вытинанка внесена в список нематериального культурного наследия, поэтому передавать эту традицию новому поколению необходимо. Молодежь интересуется ремеслом, потому что результат виден сразу: за 15 минут можно создать красивое интерьерное украшение. Я занимаюсь вытинанкой более 20 лет и с гордостью представляю свои работы на разных праздниках", - рассказала она.Гродненскую область на празднике представляют четыре района. С собой они привезли красивых соломенных кукол, большого зубра и особенные сундуки. Мастер по соломоплетению из Островецкого района Елена Малышева отметила, что создание эксклюзивных изделий требует тщательной подготовки материала. "Раньше из соломы делали обереги, пауков, ангелочков для детских колясок. Сегодня мы стараемся привить любовь к народному творчеству детям: я веду кружки, где ребята с удовольствием плетут из соломки и перенимают навыки старых мастеров", - сказала она.