Традиции предков в современных изделиях. Что представляют в городе мастеров в День письменности 

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На центральной площадке праздника развернулась масштабная экспозиция декоративно-прикладного искусства. Свои работы представили ремесленники со всех уголков Беларуси. Гости могут увидеть соломоплетение, вытинанку, глиняную керамику, тканые пояса, текстильных кукол и многое другое. Здесь же проходят мастер-классы, где каждый желающий может попробовать себя в роли мастера и создать что-то своими руками.
Хотимский район представил керамику, ткачество и авторские сувениры. По словам заведующего филиалом "Районный дом ремесел" Максима Мамченко, каждое изделие несет в себе глубокий смысл. "В элементах белорусского орнамента зашифрованы слова "любовь", "счастье" и другие. Используя эти узоры, мы приобщаем людей к национальной культуре и к слову как таковому. К самому празднику мы подготовили магниты и другую мелкую сувенирную продукцию, которая пользуется спросом", - отметил он.
Вместе с ней приехала и мастер по вытинанке Оксана Вакулич. В своих работах она изображает белорусские обряды, дерево жизни и птиц. "Вытинанка - это код Беларуси. Мы должны сохранять и приумножать наше наследие. Я уже три года обучаю этому искусству детей в своем кружке, они работают кропотливо и с большим интересом", - добавила она.-0-