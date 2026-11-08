Топор, бревна и командный дух. Чемпионат по колке дров среди СМИ проходит в Минском районе

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На берегу водохранилища Вяча в Минском районе проходит пятый чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.





В этом году на чемпионате заложили новую традицию - поднимать флаг соревнований. Почетную миссию доверили победителям прошлогоднего чемпионата - команде телекомпании "ВоенТВ".

А председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко представил новый талисман соревнований - бобра с отечественным топором Belarus. Алексей Кушнаренко подчеркнул, что Минская область гордится тем, что именно она стала домом для соревнований. "Это не просто физическое испытание. Это прежде всего атмосфера праздника, основанного на наших традициях", - отметил он. А председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко представил новый талисман соревнований - бобра с отечественным топором Belarus. Алексей Кушнаренко подчеркнул, что Минская область гордится тем, что именно она стала домом для соревнований. "Это не просто физическое испытание. Это прежде всего атмосфера праздника, основанного на наших традициях", - отметил он.

Традиционно для участников и гостей подготовили разнообразную программу. Представители медиасферы соревнуются в нескольких дисциплинах: колка дров по-Президентски, колка дров среди мужчин и женщин, переруб бревна топором, эстафета, конкурсы "Одним ударом" и "Проверка на прочность". Традиционно для участников и гостей подготовили разнообразную программу. Представители медиасферы соревнуются в нескольких дисциплинах: колка дров по-Президентски, колка дров среди мужчин и женщин, переруб бревна топором, эстафета, конкурсы "Одним ударом" и "Проверка на прочность".





Присоединиться к состязаниям могут и зрители. Для них организовали распил бревна "На глазок" и перетягивание саней с дровами. Участников ждут подарки, а победителей - суперпризы.

Помимо соревнований для гостей подготовили фотозоны, интерактивные площадки, дегустации продукции Минской области и фудкорт. Музыкальное сопровождение обеспечивают ансамбли "Замковая гора" и "Квинт". Завершит праздничную программу выступление заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи. Помимо соревнований для гостей подготовили фотозоны, интерактивные площадки, дегустации продукции Минской области и фудкорт. Музыкальное сопровождение обеспечивают ансамбли "Замковая гора" и "Квинт". Завершит праздничную программу выступление заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи.





Всего в этом году принимают участие 37 команд. Согласно положению о чемпионате, заявки могли подать работники республиканских и областных СМИ, представители региональных средств массовой информации, объединенные в команду от области. К участию также приглашены блогеры, сформировавшие отдельную команду. В составе команды должно быть от четырех до семи человек, в том числе не менее двух женщин и двух мужчин.-0-