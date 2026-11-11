"Тонко чувствовать настроение и запросы общества". Парламентарии о ключевых принципах своей работы

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О роли парламента в современной Беларуси на пресс-конференции рассказали представители Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.



Член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Азаренок напомнил, что модель действующего парламента стала результатом ноябрьского референдума 1996 года. По его словам, всенародное голосование заложило фундамент эффективного взаимодействия ветвей власти при координирующей роли Президента. Спикер подчеркнул, что осуществление депутатами Палаты представителей своих полномочий на профессиональной основе позволило перенести основной объем законотворческой деятельности в профильные постоянные комиссии и повысило эффективность работы над законопроектами.



"Парламент - государственный орган, который наиболее полно представляет интересы различных групп населения. Именно парламентарии, как никто другой, должны тонко чувствовать настроение общества, знать нужды избирателей и работать на единую цель - построение государства для народа", - отметил Виктор Азаренок.



Он также рассказал, что в Палате представителей сформированы 42 рабочие группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств, основной акцент в международной работе делается на экономической составляющей. Руководители парламентских групп подключены к работе 29 межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.



Депутат Палаты представителей Анжелика Курчак указала, что за 30 лет парламент рассмотрел примерно 3 тыс. законопроектов и принял 28 кодексов, которые действуют сегодня. Сейчас в Палате представителей на рассмотрении находится 12 законопроектов. "Многие принятые законы не имели аналогов в белорусской правовой системе и зарубежном законодательстве, например закон "О нормативных правовых актах", Кодекс о культуре и Избирательный кодекс. Очевидно, что работа парламента оценивается не по количеству актов, а социальной направленностью - это отличительная черта нашего законодательства", - подчеркнула Анжелика Курчак. Она добавила, что наиболее значимые новации депутаты традиционно выносят на общественную экспертизу в трудовых коллективах и на встречах с гражданами.



Анжелика Курчак также отметила, что конституционная реформа 2022 года привела к повышению роли парламента как представительного органа и усилению контрольных функций. "Национальное собрание наделено полномочиями ежегодно заслушивать информацию генерального прокурора, председателя Комитета государственного контроля и председателя правления Национального банка о результатах деятельности", - обратила внимание депутат.



Одно из ключевых направлений работы парламента - обеспечение национальной безопасности. Член профильной Постоянной комиссии Игорь Пашков констатировал, что в условиях сложной геополитической обстановки защита суверенитета и конституционного строя остается безусловным приоритетом. Депутатский корпус во взаимодействии с силовым блоком адаптирует законодательство под современные вызовы. В последнее время была ужесточена ответственность за экстремизм, финансирование терроризма и призывы к санкциям, сформирована правовая база для защиты критически важных объектов, информационной инфраструктуры и отраслевой кибербезопасности. Также активно развивается сотрудничество по линии ОДКБ и ШОС.



Член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Алла Смоляк подчеркнула, что белорусский парламентаризм имеет глубокие исторические корни. По ее мнению, институт представительной демократии в Беларуси прошел многовековой путь эволюции. Сегодня представители обеих палат парламента выступают связующим звеном между регионами и центром, оперативно реагируя на обращения граждан.-0-