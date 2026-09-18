Только в едином государстве, в единстве народном мы способны сохранить свой суверенитет - Жук

"Поэтому самый важный аспект, и это то, что Президент вчера говорил молодым людям (в выступлении на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства. - Прим. БЕЛТА), тем, которым уже принадлежит страна, наверное, больше, чем людям моего, допустим, поколения, ведь они в этой стране будут жить дольше, и те вопросы, которые он перед ними ставил и осознанно не давал своего ответа, чтобы они задумались о своем будущем, и та отсылка к мирному договору (Рижскому мирному договору 1921 года. - Прим. БЕЛТА) (в кавычках мирному, когда полстраны превратили по сути в резервацию, пустят ли они к власти людей, которые позволят повториться этому сценарию? Я так услышал этот вопрос. И готовы ли они осознать это и понять?" - сказал Дмитрий Жук.





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