Только в едином государстве, в единстве народном мы способны сохранить свой суверенитет - Жук

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только в единстве народном мы способны сохранить свой суверенитет. Это подчеркнул министр информации Дмитрий Жук в "Клубе редакторов" на телеканале "Беларусь 1"
, сообщает БЕЛТА.
Как отметил министр, в обществе много говорили о реакции на праздник Дня народного единства. "Который вернули (в наш календарь. - Прим. БЕЛТА) через много лет. И вы знаете, вернули вовремя. Почему вовремя? Ведь сегодня ни для кого не секрет, что молодое поколение белорусов, тех, кто уже родился за последние 30 лет, за годы независимости нашей страны, ощущают себя исключительно гражданами Беларуси. Социология это подтвердила", - констатировал министр информации.
"Поэтому самый важный аспект, и это то, что Президент вчера говорил молодым людям (в выступлении на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства. - Прим. БЕЛТА), тем, которым уже принадлежит страна, наверное, больше, чем людям моего, допустим, поколения, ведь они в этой стране будут жить дольше, и те вопросы, которые он перед ними ставил и осознанно не давал своего ответа, чтобы они задумались о своем будущем, и та отсылка к мирному договору (Рижскому мирному договору 1921 года. - Прим. БЕЛТА) (в кавычках мирному, когда полстраны превратили по сути в резервацию, пустят ли они к власти людей, которые позволят повториться этому сценарию? Я так услышал этот вопрос. И готовы ли они осознать это и понять?" - сказал Дмитрий Жук.
"Слава Богу, у молодых людей есть четкое понимание, что они могут определять свое будущее. Не кто-то за них будет определять, а они сами это сейчас имеют возможность сделать. Так вот, сохранят ли они эту возможность в последующие годы, зависит уже только от них. И в этом ключевое значение праздника. В том, что только в едином государстве, в единстве народном мы способны сохранить свой суверенитет. И выступление Президента - на самом деле ключевой посыл следующему поколению", - подчеркнул министр информации.-0-
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