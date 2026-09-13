"Тогда солнце погасло для меня навсегда. В 9 лет я ослеп…" Воспоминания жертв фашизма о пережитых ужасах





Рукописные и аудиозаписи, газетные интервью - все возможные способы запечатлеть воспоминания очевидцев тех военных лихолетий используют в музее, чтобы сохранить объективную историческую правду. А сборно-пересыльный лагерь, действовавший в Красном Береге во время Великой Отечественной войны, навсегда остался черным пятном в сознании мальчишек и девчонок, которые и в мирное время вздрагивали при воспоминаниях о тех днях. Фашисты насильно отнимали детей у матерей в разных районах этого региона, отправляли их в сборный пункт, где проводили забор крови для раненых немецких офицеров, а после этого ссылали на каторжные работы в провинции чужой страны за тысячи километров от дома.





До седых волос они помнили ужасы той войны. Их детские умы не могли понять, как может человек так поступить с другим человеком. С каждым годом тех ребят, уже с посеребренными висками, остается все меньше, но их память и память о тех фашистских зверствах остается.





Такая участь постигла и маленькую Раю из деревни Горбачевка. "Оккупанты забрали меня, привезли в Красный Берег, помыли… Потом помню, как везли в товарных вагонах на соломе в Германию. Там в бараках были двухъярусные койки. Еда скудная. Помню суп, в котором плавали маленькие жабки. Ели - есть очень хотелось…" - вспоминала Раиса Ануфриевна Плохоцкая спустя десятилетия.





Лариса Васильевна Толкачева из деревни Марусенька Жлобинского района делилась своей историей: "Когда немцы выгнали нас из дома, мы жили в колхозном коровнике без крыши, на соломе… Однажды, отстранив автоматами родителей от детей, нас, как щенят, побросали в фургоны и повезли в неизвестном направлении, как оказалось - в Красный Берег. Нас погрузили в вагон-телятник, без окон, но с охраной. Обессилев от слез и бесконечных рыданий, мы валялись на полу, осипли, не могли разговаривать…" Затем девчонкой она пережила жестокость лагерей в чужой стране.





Несколько концлагерей прошел и Григорий Лаврентьевич Голубицкий, которому в военные годы было чуть больше 10 лет. "С восходом солнца наш поселок оцепили и всех жителей выгнали на улицу. Детей от 8 до 14 лет загоняли в машины и везли в Красный Берег. Запомнилось, как охранники развлекались тем, что стреляли по птицам. Когда птицы падали на землю, немцы громко смеялись… А в Германии попал в лагерь у города Пирмазенс. Кормили нас протухшей кониной, гнилыми овощами и картофельными очистками. Каждый день из лагеря выносили тела", - рассказывал он.





Анна Лаврентьева Козлова из Красного Берега также прошла через "детский концлагерь". "После бани и медицинского осмотра взяли кровь. Спали мы прямо на соломе. На двор нас не выпускали. К нам пытались прийти мамы, но их не пускали… У моей мамы были золотые серьги, за них она меня и выкупила", - делилась историей своего спасения жительница района.





В памяти Андрея Андреевича Сазончика из Краснобережской Слободки также зафиксировались детали: "Меня вместе с другими детьми привезли в учхоз. Помню, что везли и вели фашисты с огромными овчарками. Вымыли нас в бане, разместили отдельно девочек и мальчиков. На второй день сделали анализ крови. У каждого на шее висела бирка, на ней отмечали, какая кровь. Затем нас погрузили в вагоны и отправили далеко…"





Анна Ульяновна Страхович 1930 года рождения из деревни Сосновка вспоминала: "Не могу забыть ужас и крики, когда нас, детей, вырывали из материнских рук и грузили в крытые брезентом машины… Когда привезли в Красный Берег, то сразу всех - в баню. Помню, врачи в белых халатах сидели за тремя столами. Взяли кровь на анализ и повесили на шею бирку…"





А вот фрагменты из воспоминаний Виктора Семеновича Кудлачева из деревни Сластены Дрибинского района Могилевской области, которому в год начала войны было всего пять лет. Трагический случай, навсегда изменивший его жизнь, произошел в мае 1945 года, который вошел в историю как победный. "Солнечным утром мы с ребятами пошли собирать оставшуюся после боев проволоку для ограждения колхозной фермы. Шли, болтали, смеялись, толкались - и вдруг раздался страшный грохот. Взорвалась мина, сохранившаяся где-то в земле. Осколки задели каждого из нас. Мне они врезались в глаза. Я тогда еще не знал, что солнце погасло для меня навсегда. В девять лет я ослеп…" - рассказывал он.





В Красном Береге создан уникальный мемориальный комплекс "Детям - жертвам войны", который еще называют детской Хатынью. Это не имеющее аналогов пространство, где история оживает через призму детских глаз, где каждый может увидеть и даже прочувствовать, как война меняет судьбы самых уязвимых - детей. Экспозиция музея передает их переживания, мечты и надежды, заставляя задуматься о невосполнимых утратах и стойкости духа мальчишек и девчонок, на детство которых выпали нечеловеческие испытания.





И такие воспоминания не имеют сроков давности.





БЕЛТА.-0-