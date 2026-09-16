Тюремщики из "Береза-Картузской" ездили перенимать опыт нацистских концлагерей - эксперт

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концлагерь "Береза-Картузская" перенимал опыт нацистских концлагерей. Об этом рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Данилович в проекте БЕЛТА "Страна говорит".Как донести до молодежи, что суверенитет и единство защищают от трагедии разделения народа в будущем? По словам Данилович, доносить эту мысль до молодежи нужно на практических примерах, тем самым включая эмоциональную составляющую подрастающего поколения. "Например, когда задаешь ребенку вопрос о том, что проще: навести порядок во дворе одному или вместе с несколькими друзьями? Ответ очевиден: конечно, проще, когда все вместе. Это и есть наша белорусская толока, традиция коллективного труда. Можно также упомянуть исторические факты. Например, если общество теряет единство (одна его часть начинает противостоять другой), история показывает, что это печально заканчивается. Поэтому очень важно, чтобы молодежь и дети включались в практические действия, направленные на сохранение единства. Совместные мероприятия, такие как праздники, играют важную роль в укреплении этого единства. Корпоративная культура на предприятиях и в организациях также выполняет значимую функцию в поддержании этого единства", - рассказал Вячеслав Данилович.Что касается эмоциональной составляющей, зампредседателя Постоянной комиссии уверен, надо показывать, чем заканчивались трагические моменты истории, когда народ пытались разъединить. "Можно также обсудить Западную Беларусь и события времен Великой Отечественной войны, а также дальнейшие процессы, когда нам навязывали различные идеи и пытались внедрить их в наше сознание. На мой взгляд, важно работать с молодежью на практике, их нужно вовлекать в это, затрагивая эмоциональную сферу наших детей. Здесь мы говорим, например, о посещении мест, где происходило уничтожение населения, вспоминаем концлагерь "Береза-Картузская", который, кстати, перенимал опыт нацистских концлагерей - тюремщики из "Береза-Картузской" ездили стажироваться. Об этом в Польше сейчас не хотят вспоминать, но мы помним, что это было. Поэтому посещение памятных мест и празднование совместных мероприятий, в том числе Дня народного единства, играют важную роль в этом процессе", - отметил он.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.