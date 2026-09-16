Тюремщики из "Береза-Картузской" ездили перенимать опыт нацистских концлагерей - эксперт

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Что касается эмоциональной составляющей, зампредседателя Постоянной комиссии уверен, надо показывать, чем заканчивались трагические моменты истории, когда народ пытались разъединить. "Можно также обсудить Западную Беларусь и события времен Великой Отечественной войны, а также дальнейшие процессы, когда нам навязывали различные идеи и пытались внедрить их в наше сознание. На мой взгляд, важно работать с молодежью на практике, их нужно вовлекать в это, затрагивая эмоциональную сферу наших детей. Здесь мы говорим, например, о посещении мест, где происходило уничтожение населения, вспоминаем концлагерь "Береза-Картузская", который, кстати, перенимал опыт нацистских концлагерей - тюремщики из "Береза-Картузской" ездили стажироваться. Об этом в Польше сейчас не хотят вспоминать, но мы помним, что это было. Поэтому посещение памятных мест и празднование совместных мероприятий, в том числе Дня народного единства, играют важную роль в этом процессе", - отметил он.-0-
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.