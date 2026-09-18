Тяжелый хлеб, чужой язык и вера, которую не предали. Как жили на Столбцовщине до сентября 1939-го 

По словам женщины, тем, у кого имелся собственный земельный надел, было немного легче. Остальным приходилось особенно тяжело. "Кто кусок земли имел, тот работал. Он и жил за это. А у кого земли не было, так очень туго было, даже одежды не было. Люди были на грани выживания", - вспоминает Евгения Григорович. По словам женщины, тем, у кого имелся собственный земельный надел, было немного легче. Остальным приходилось особенно тяжело. "Кто кусок земли имел, тот работал. Он и жил за это. А у кого земли не было, так очень туго было, даже одежды не было. Люди были на грани выживания", - вспоминает Евгения Григорович.





В семье Семена Стома, родившегося в 1925 году в Столбцовском районе, хозяйство также было главной опорой. По словам его сына, у семьи имелось несколько десятин земли, держали корову и лошадь. Отец Семена Николай работал на лесозаготовках, сплавлял лес по Неману в сторону Гродно и одновременно занимался собственным хозяйством. "Дед мой работал на лесозаготовках. Вел свое домашнее хозяйство. Было несколько десятин земли. И работал на плотах. Гоняли лес в сторону Гродно по Неману", - рассказал сын Семена Стома.

По его словам, отец учился неплохо, но совмещать работу и образование было непросто. Семье требовалась помощь подростка, поэтому школьные занятия приходилось подстраивать под хозяйственные обязанности. "Отец служил у осадника в Задворье. Тоже вот накануне сентябрьских событий 1939 года служил", - отметил собеседник.

БЕЛТА.-0-





Фото Рамиля Насибулина

За сухими строками исторических документов - судьбы людей, чье детство прошло в условиях бедности, тяжелой работы и ограниченных возможностей получить образование. Их воспоминания позволяют увидеть эпоху не только через даты и политические события, но и через повседневную жизнь: как зарабатывали на хлеб, чем кормили большие семьи, на каком языке учились дети и почему даже хорошая успеваемость не всегда открывала дорогу к дальнейшему образованию.После Рижского мирного договора 1921 года Столбцы вошли в состав Польши. Граница прошла примерно в 15 км от местечка. Как рассказал местный экскурсовод Михаил Михно, в то время центр Столбцов перестраивался, возводились магазины, жилые дома и административные здания.Вместе с тем, по словам экскурсовода, в хозяйственном отношении Западная Беларусь, в том числе Столбцовщина, рассматривалась как источник сырья, рынок сбыта польской промышленной продукции и источник дешевой рабочей силы. В местечке преобладали небольшие ремесленные предприятия, однако постоянной работы не хватало. Многие жители были вынуждены вести подсобное хозяйство и держать скот.Как это отражалось на жизни обычных людей, хорошо помнит Евгения Григорович. "Жили очень плохо. Работы не было. Люди за копейку работали, дома работы почти не было", - рассказала она.Семья была большой, поэтому работать приходилось много. Мать занималась домашним хозяйством, отец искал заработок, обрабатывал землю и заботился о пропитании близких. "Бабушка моя в основном вела домашнее хозяйство. Дед работал на своем хозяйстве, на разных работах, чтобы прокормить семью. Сложно было, нелегко, конечно", - поделился воспоминаниями сын Семена Стома.В крестьянской семье дети с ранних лет становились помощниками взрослых. Работа по хозяйству, уход за скотом и сезонные обязанности нередко определяли распорядок дня и влияли на возможность посещать школу.Семен Стом окончил семь классов польской школы. Однако учеба не была его единственным занятием. С ранних лет он пас коров и овец у местной шляхты, а к занятиям возвращался после окончания пастбищного сезона. "Отец мой с малых лет работал у богатых, так называемой местной шляхты. Он пас коров, овец всю весну, лето и осень. И когда уже начинался учебный год, он немного с опозданием приходил после окончания пастбищного сезона и продолжал учебу. Наверстывал", - рассказал сын Семена Стома.Он добавил, что отец рассказывал о непростых отношениях с хозяевами и недовольстве работников своим положением. "Он жил вместе с двумя уже взрослыми парнями. И в их разговорах проскальзывало недовольство существующим положением", - вспомнил сын Семена.Для семьи такая работа была способом поддержать хозяйство, но заработок, по словам собеседника, оставался небольшим.Не менее сложным было положение детей, стремившихся продолжить образование. Евгения Григорович вспоминает, что училась в польской школе, куда ежедневно приходилось ходить пешком. "Нас отправили в Слободу. Три километра до школы. И мы ходили. Три километра каждый день тропами", - рассказала женщина.Учеба велась на польском языке. На вопрос, была ли возможность учиться в белорусской школе, Евгения Григорович ответила отрицательно. "Все белорусские школы закрыли, а в польских школах можно было говорить только на польском языке, все белорусское запрещали", - пояснила она.При этом в повседневной жизни местные жители продолжали говорить на белорусском языке. "Большая часть на белорусском говорила. Потому что большинство было белорусами", - отметила Евгения Григорович.По словам сына Семена Стома, отец также вспоминал, что в польской школе преподавание велось на польском языке, а белорусский язык не признавался. "Даже старались исключить его из общения между учениками", - рассказал он.Особенно болезненным для Евгении Григорович стало то, что после окончания семилетки она не смогла продолжить учебу. "Окончила отлично, но что толку? Дальше поступить я не могла", - поделилась воспоминаниями женщина.Она связывает это с ограничениями, которые, по ее словам, существовали для белорусов, сохранявших православную веру. "Если ты белорус, тогда нет ничего. Нет доступа", - сказала Евгения.Воспоминания очевидцев свидетельствуют, что национальная и религиозная принадлежность имела для их семей большое значение. Евгения Григорович рассказала, что ее семья оставалась православной, несмотря на сложности, с которыми приходилось сталкиваться. "У моих родителей было десять детей. Своей верой держались", - сказала женщина. На вопрос, почему семья не изменила веру, она ответила: "Мы православные. Как были, так и остались".Сын Семена Стома также рассказал, что его отец вспоминал о необходимости, как он считал, отказаться от православия и записаться поляком, если человек хотел получить возможность продвинуться по службе. "Если ты хотел сделать какую-то карьеру себе в жизни, ты должен был записаться поляком, отказаться от своей православной веры и перейти в католическую", - привел он слова отца.По его словам, дед Николай придерживался убеждения, что менять веру ради личной выгоды неправильно. "Родился православным, значит, и должен умирать православным", - так, по воспоминаниям сына, говорил Николай.О трудностях повседневной жизни сын Семена Стома вспоминает через детали, которые особенно хорошо сохранились в семейной памяти. "Он помнил, что очень дорого стоила ученическая тетрадь, не говоря уже про учебники, очень дорого стоили все промышленные товары, которые завозились из Польши", - рассказал собеседник.По его словам, семья старалась экономить. Даже подготовка уроков могла превращаться в непростое занятие. "Экономили, сидели порой и писали, уроки готовили при лучине или вот пламя печи, когда мать разжигала, готовила ужин", - поделился воспоминаниями сын Семена.В большой семье приходилось думать о самых необходимых вещах. Родители работали, чтобы прокормить детей, а школьные принадлежности становились дополнительной статьей расходов. Для подростка, который летом пас скот, а после окончания пастбищного сезона возвращался к занятиям, образование требовало особого упорства.Историческую часть событий, связанных с жизнью Столбцовщины в составе Польши и переменами сентября 1939 года, рассказал экскурсовод Михаил Михно.По его словам, утром 17 сентября 1939 года части Красной армии перешли польскую границу и вошли на территорию Западной Беларуси. На Столбцовщине начались изменения в управлении, хозяйстве и образовании. Михаил Михно отметил, что основная часть жителей встречала солдат как освободителей - с цветами и хлебом-солью.Но воспоминания очевидцев показывают, что переживания людей могли быть разными. Для одних приход новой власти связывался с надеждами на перемены, для других - с тревогой перед неизвестностью.По словам Михаила Михно, после установления советской власти на Столбцовщине было создано временное управление. В октябре 1939 года прошли выборы в Народное собрание Западной Беларуси, а 15 января 1940 года был образован Столбцовский район. Экскурсовод рассказал, что предприятия национализировали, крестьянам и батракам раздавали землю, а на территории бывших имений планировали создавать совхозы.Изменения затронули и образование. Как отметил Михаил Михно, вводилось всеобщее школьное образование, реорганизовывались старые и открывались новые школы, для взрослых создавались вечерние. В большинстве школ преподавание велось на белорусском языке. Начала выходить районная газета "Голас селяніна", ныне "Прамень".Для семьи Семена Стома возможность получить образование стала одним из важнейших изменений. По словам сына, отец положительно воспринял приход Красной армии и связывал с новой властью возможность изменить свою жизнь. "Только благодаря советской власти, как он говорил, мы, простые белорусы, дети-крестьяне, получили возможность людьми зваться", - привел собеседник оценку отца.Воспоминания Евгении Григорович и сына Семена Стома помогают увидеть Столбцовщину той эпохи не только через исторические даты, но и через повседневную жизнь людей. Это были семьи, которым приходилось искать заработок за пределами родных мест, трудиться на земле и лесозаготовках, растить детей и думать о том, как дать им образование.Это были школьники, которые проходили километры до занятий, учились на польском языке, помогали родителям по хозяйству и старались сохранить родную речь. Это были люди, для которых православная вера и белорусская идентичность оставались важной частью семейной жизни.В этих рассказах особенно остро ощущается, насколько непросто было строить планы, когда завтрашний день не обещал определенности. Учеба, заработок, возможность прокормить семью - все требовало усилий. Но даже в таких обстоятельствах люди продолжали трудиться, заботиться о близких и держаться за то, что считали своим.Память очевидцев возвращает прошлому человеческий голос. За словами о тяжелой работе, дорогих тетрадях и учебе на чужом языке проступает детство, в котором слишком рано приходилось взрослеть. А за рассказами о вере и родной речи - стремление сохранить свою принадлежность, несмотря на перемены вокруг.Так и складывается история Столбцовщины - из больших событий и тихих семейных воспоминаний, из нелегкого труда и школьных дорог, из слов, которые пережили годы. И, возможно, именно поэтому фраза "жили одним днем" звучит сегодня так пронзительно: она напоминает о людях, для которых каждый день был испытанием, но в котором все равно находилось место семье, вере и надежде.