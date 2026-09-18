Тяжелые случаи респираторных вирусных инфекций регистрируются в Беларуси

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По его словам, регистрируются в том числе атипичные возбудители, такие как были в прошлые годы: Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumoniae. Врач обратил внимание, что не стоит легкомысленно относиться к этим респираторным инфекциям. Следует своевременно обращаться к врачу, проходить рентгенологическое исследование при наличии одышки, особенно кровохаркания, тяжелого кашля, других грозных симптомов.
"Группы риска, особенно осложненного течения гриппа, должны быть привиты. Это основное направление работы амбулаторно-поликлинических учреждений, которые работают над профилактикой гриппозной инфекции", - отметил Святослав Вельгин.-0-
Фото Валерии Куневич