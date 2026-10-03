Тихая охота без ошибок. Как правильно собирать грибы и какие из них лучше оставить в лесу

Называть нынешний сезон рекордным пока рано: грибной год еще не завершился. Летом из-за недостатка осадков и сухой почвы грибов было немного, а заметный рост начался с наступлением более влажной и прохладной погоды. "Сейчас, когда стало более влажно и не такие высокие температуры, грибы пошли. Чаще всего встречаются осенью боровики, подосиновики, подберезовики, лисички, в большом количестве опята", - рассказала специалист.По ее словам, для грибов важны не только осадки, но и температура, влажность почвы и отсутствие резких погодных перепадов. Именно поэтому пик сезона в последние годы все чаще смещается на конец августа, сентябрь и октябрь. Если теплая и влажная погода сохранится, сезон может продлиться до заморозков. Некоторые виды способны переживать похолодания и продолжать формировать плодовые тела даже поздней осенью.Даже в пределах одного района количество грибов может сильно различаться. Причина не только в погоде. Для каждого вида важны определенные условия, а сама грибница развивается неравномерно. У грибов бывают так называемые волны плодоношения. После образования плодовых тел грибнице требуется время на восстановление, поэтому одно и то же место не обязательно будет радовать грибника каждый год.Кроме того, грибы не занимают весь лес подряд. Наиболее подходящие участки могут находиться на небольших полянах, в местах с подходящей влажностью и без высокой травы. Продуктивная грибная площадь составляет лишь небольшую часть лесного массива. Именно поэтому тихая охота требует не только удачи, но и наблюдательности: иногда достаточно пройти несколько сотен метров, чтобы из пустого участка попасть туда, где грибы растут в большом количестве.Одними из самых популярных грибов у белорусов остаются лисички. Их относительно легко заметить, они хорошо сохраняются в лесу и редко повреждаются насекомыми. К традиционным фаворитам относятся также боровики, подосиновики, подберезовики и маслята. Осенью к ним добавляются опята.При этом список съедобных грибов значительно шире. Часть видов грибники просто не знают или опасаются собирать из-за внешнего сходства с несъедобными. Среди таких грибов специалист называет некоторые виды рядовок и паутинников, которые сейчас стали собирать чаще. Недооцененным остается и серо-желтый трутовик - съедобный в молодом возрасте. Но экспериментировать с неизвестными грибами не стоит. Если вид вызывает сомнения, безопаснее оставить его в лесу, можно сфотографировать и обратиться за помощью к специалисту.Белорусские леса интересны не только привычными грибами. Специалисты ежегодно фиксируют находки видов, которые ранее не отмечались на конкретной территории. Некоторые редкие грибы занесены в Красную книгу. Среди них грифола, парасис, кальвация гигантская, а также боровик каштановый. Даже если такой гриб считается съедобным, собирать его нельзя.Есть и виды, которые грибники обходят стороной из-за необычного внешнего вида. Например, строфарис сине-зеленый имеет характерную сине-зеленую окраску и белую бахрому, хотя относится к съедобным грибам. Однако необычный гриб - еще не повод проверять его на вкус. Лучше оставить находку на месте.Самый опасный из встречающихся в белорусских лесах грибов - бледная поганка. Ее часто путают с зеленой сыроежкой, особенно если гриб уже перерос и потерял характерные признаки. "Если вы не знаете, лучше не берите. По цвету ядовитый гриб определить нельзя. Бледная поганка может менять окраску по мере взросления, а в сумерках определить ее становится еще сложнее", - отметила специалист.Не стоит пытаться проверять гриб на безопасность с помощью вкуса или запаха. Некоторые несъедобные виды действительно имеют неприятный запах, однако это не универсальный признак ядовитости. Характерный пример - желчный гриб, который можно принять за боровик. Он не считается смертельно ядовитым, но обладает горьким вкусом.Даже съедобный вид не всегда стоит класть в корзину. Старые, поврежденные насекомыми и испорченные грибы могут стать причиной проблем со здоровьем. Кроме того, плодовые тела со временем накапливают вещества из окружающей среды, в том числе тяжелые металлы.Поэтому предпочтение стоит отдавать молодым, крепким и неповрежденным экземплярам. Старый гриб можно оставить в лесу. Он продолжит естественный цикл и позволит спорам распространиться.Споры о том, как правильно собирать гриб, идут не первый год. По словам специалиста, для самого гриба принципиальной разницы между срезанием и выкручиванием плодового тела нет, однако вырывать его вместе с частью почвы не следует. "Я бы рекомендовала срезать грибы. Так сразу видно, какой гриб вы берете и нет ли повреждений внутри. Главное - не выдирать гриб из почвы, потому что можно нарушить грибницу", - пояснила специалист.Еще до возвращения домой можно испортить часть добычи - если сложить ее в целлофановый пакет. В нем грибы быстро нагреваются, отсыревают, ломаются и начинают портиться.Оптимальный вариант - корзинка. Ее можно заменить ведром, поставив внутрь бумажный пакет. "Гриб - живой организм, он выделяет влагу. В целлофановом пакете грибы становятся слизкими и быстро портятся. На них налипает земля, они перемешиваются, и потом трудно разобрать, что именно собрали", - рассказала специалист. Особенно быстро теряют товарный вид хрупкие сыроежки.После возвращения из леса грибы желательно перебрать как можно скорее. Если сразу переработать их не получается, хранить их следует в холодильнике, разложив тонким слоем, а не оставляя плотной кучей. При таких условиях свежие грибы могут провести в холодильнике около суток. За это время их необходимо перебрать, очистить и переработать.Отдельная опасность связана не со свежими грибами, а с неправильным консервированием. Вместе с плохо очищенными продуктами в банку может попасть бактерия, вызывающая ботулизм. Особенно настораживать должна вздувшаяся крышка. Такие консервы нельзя пытаться "спасти" повторным кипячением или жаркой - их следует выбросить.Перед приготовлением грибы необходимо тщательно очистить и промыть. Для некоторых условно-съедобных видов требуется предварительное отваривание со сливом первой воды.Главное правило для грибника остается простым: если не уверен в грибе - не бери. Не стоит собирать грибы в черте города, парках, вдоль дорог, возле промышленных объектов и свалок. Грибы способны накапливать вещества из почвы, поэтому место сбора имеет не меньшее значение, чем вид самого гриба.И есть еще одно правило, которое к грибам напрямую не относится, но может оказаться важнее любой находки: собираясь в лес, стоит предупредить близких, куда именно вы идете. "Если вы пошли в лес за грибами или ягодами, позаботьтесь о безопасности: скажите родственникам, куда направляетесь, чтобы в случае необходимости они знали, где вас искать", - отметила специалист.Так что нынешний грибной сезон еще не закончен. Если погода останется достаточно теплой и влажной, октябрь может порадовать любителей тихой охоты. Главное - помнить, что хорошая корзина начинается не с количества грибов, а с уверенности в каждом из них.-0-