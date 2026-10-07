Терроризм стал условно возмездной услугой, инструментом прямой агрессии - Казакевич

По его словам, Беларусь впервые с явными проявлениями экстремизма как угрозой национальной безопасности столкнулась начиная с 2019-2020 годов.
"В настоящее время МВД констатирует, что угроза не просто актуальна, она чрезвычайна для нашей страны - и экстремизм, и терроризм. И в отличие, к сожалению, от некоторой разобщенности, эти два радикальных понятия не имеют международных границ", - сказал Геннадий Казакевич.
Более того, "анализ международной практики показывает, что экстремизм и терроризм, особенно терроризм, стали условно возмездной услугой, стали инструментом, в том числе прямой агрессии в отношении нашего государства", - отметил заместитель министра внутренних дел.
По его словам, понятие весьма многоаспектное, оно связано и с незаконной миграцией, и национальными проявлениями экстремизма. Бороться с этим явлением, безусловно, можно только сообща. Этому посвящен форум, в котором МВД принимает самое активное участие.
Четвертый контртеррористический форум объединил Конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, международную научно-практическую конференцию РАТС ШОС и совместные антитеррористические учения компетентных органов государств - участников СНГ и государств - членов ШОС.-0-
Фото Андрея Синявского