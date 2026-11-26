Недавно в Солигорске прошел юбилейный, пятый открытый фестиваль – конкурс хореографического творчества "ТЕRRI CОN". Это уникальное для отечественной сцены событие привлекло многочисленных зрителей и своим масштабом, и глубоким символизмом названия. С одной стороны, терриконы – визитная карточка шахтерской столицы, с другой – фестиваль-конкурс за последние пять лет стал настоящей территорией талантов.





Новые номинации и главный приз





"ТЕRRI CОN" популяризирует искусство танца, сохраняя культурное наследие и объединяя зрителей. Пятый фестиваль-конкурс собрал рекордное число участников – 1200 человек из 41 танцевального коллектива, что в очередной раз подчеркивает его значимость для развития хореографического искусства страны.





– За последние годы фестиваль-конкурс обрел популярность и получил статус открытого, – рассказал основатель проекта Вадим Матанцев – обладатель гранта ­Президента Республики Беларусь в сфере культуры на 2022 год. Средства гранта были выделены на организацию и проведение международного фестиваля – конкурса хореографического искусства "ТЕRRI CОN".





Особого внимания заслуживает география конкурса. За пять лет проведения он заметно расширил свои границы: в разные годы участниками становились коллективы из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Собинки, Мытищ. И это лучшее доказательство того, что "TERRI CON" интересен далеко за пределами Беларуси, а Солигорск становится точкой притяжения для творческих людей.

Чем же пятый фестиваль-конкурс отличался от предыдущих? Чем же пятый фестиваль-конкурс отличался от предыдущих?





– Главная цель осталась прежней. Это выявление и развитие способностей творчески одаренных детей и молодежи, возрождение и популяризация хореографического искусства в современных условиях, сохранение культурного наследия, знакомство с творчеством и исполнительским мастерством хореографических коллективов из разных регионов Беларуси. Однако в этом году мы ввели ряд новшеств. Если раньше главной наградой был Гран-при конкурса, то теперь у нас появился собственный оригинальный главный приз, который мы назвали "Террикон-ПРИ", – отметил Вадим Матанцев. – Также с этого года объявили новые номинации, в которых впервые были определены победители. Например, в Год белорусской женщины был введен спецприз в номинации "За воплощение в танце женского образа". Также в числе новинок – "Детская тема", "Техника исполнения", "Лучшее сольное исполнение", "Лучшее исполнительское мастерство дуэтного танца", "Лучшая балетмейстерская работа", "Лучший сценический образ", "Открытие года", "Творческий эксперимент", "Лучшее танцевальное шоу", "Сохранение национальных культурных традиций", "Белорусский танец: традиции и новации".





Три дня конкурсанты жили на базе отдыха ВОЛ "Дубрава" ОАО "Беларуськалий", где для них были организованы культурные и спортивные мероприятия. А еще – экскурсии в Солигорский краеведческий музей, Республиканскую больницу спелеолечения и к Солигорским терриконам. Гости смогли не просто увидеть город, но и почувствовать его характер, прикоснуться к истории и уникальной атмосфере.





Три кита судейства





Что из года в год остается неизменным в "ТЕRRI CОN", так это профессионализм жюри конкурса, который помогает участникам расти творчески. В состав жюри входят признанные мастера и взыскательные эксперты в мире танца.





– Судейство было компетентным и статусным, а оценки – точными и справедливыми. По итогам каждого конкурсного дня члены жюри и руководители коллективов обменивались впечатлениями о просмотренных номерах. Живой диалог, глубокий конструктивный разбор постановок и обсуждение направлений современной хореографии стали отличной школой для педагогов танцевальных коллективов, – отметил Вадим Матанцев.





Он также уточнил, что при выставлении оценок эксперты опирались на три фундаментальных критерия.





– Во-первых, это исполнительское мастерство. Учитывались сложность хореографического рисунка, самобытность лексики, чистота техники и школа исполнения, музыкальность, эмоциональная выразительность и точное попадание в заявленный стиль. Во-вторых, оценивались композиция и режиссура номера. Жюри обращало пристальное внимание на глубину авторского замысла, нестандартность решений и драматургию каждого номера. В-третьих, важную роль при выставлении оценок сыграл представленный сценический образ – внутренняя энергетика, харизма, артистизм, искусство перевоплощения танцовщиков и, конечно же, соответствие костюмов, – назвал три кита, на которых всегда строится судейство конкурса, Вадим Матанцев.





Виват, победители!

Заключительным этапом пятого открытого фестиваля-конкурса хореографического искусства "ТЕRRI CОN" стал гала-концерт, который прошел в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска. На нем назвали победителей – им вручили специальные призы. Заключительным этапом пятого открытого фестиваля-конкурса хореографического искусства "ТЕRRI CОN" стал гала-концерт, который прошел в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска. На нем назвали победителей – им вручили специальные призы.

Главную награду фестиваля – кубки "Террикон-При" и денежные сертификаты на 1000 рублей – завоевали сразу два коллектива: детская образцовая студия "Кляксы" и заслуженный любительский коллектив "Дарлинг". Главную награду фестиваля – кубки "Террикон-При" и денежные сертификаты на 1000 рублей – завоевали сразу два коллектива: детская образцовая студия "Кляксы" и заслуженный любительский коллектив "Дарлинг".





Победители в специальных номинациях:





"За воплощение в танце женского образа": танцевальный коллектив RUNA.





Пятый открытый фестиваль-конкурс хореографического творчества "ТЕRRI CОN" был насыщен яркими, эмоциональными и полными открытий событиями. Он дал возможность участникам и зрителям окунуться в атмосферу праздника, позволил вместе пережить волнительные мгновения танцевального творчества. Гостеприимную солигорскую землю участники фестиваля покидали с надеждой через год опять встретиться на территории творчества "ТЕRRI CОN".





До новых встреч, фестиваль!





"Детская тема": шоу-балет "Стрекоза";"Техника исполнения": школа танцев La Ballerine;"Лучшее сольное исполнение": Валерия Соседкова;"Лучшая балетмейстерская работа": образцовый ансамбль народного танца "Полесяночка", Детская образцовая студия "Кляксы";"Лучший сценический образ": образцовый хореографический ансамбль "Карусель Микс";"Открытие года": образцовый хореографический ансамбль "Дарунок";"Лучшее танцевальное шоу": заслуженный любительский коллектив "Дарлинг", Вау Кидс Дансерс;"Сохранение национальных культурных традиций": народный ансамбль танца "Ляльки", образцовый ансамбль танца "Ассорти";"Белорусский танец: традиции и новации": образцовый ансамбль танца "Спадчына";

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