Теплый старт октября. В Беларуси 1 октября ожидается до +21°С тепла

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 октября в ночные и утренние часы местами по стране ожидается туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В среду будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.Температура воздуха ночью составит от плюс 1 градуса по югу до плюс 11 градусов по северу. Днем будет 16-21 градус тепла.