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Общество
19 сентября 2026, 09:01
Теплый день без дождей ожидается сегодня в Беларуси
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 19 сентября ожидается до плюс 23 градусов и преимущественно без осадков. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха составит 18-23 градуса выше нуля.
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