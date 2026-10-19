Тепло и выгодно: в Беларуси растет популярность жилья с электроотоплением

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребление электрической энергии в жилых домах с электроотоплением в Беларуси неуклонно растет, и энергосистема страны активно модернизируется для удовлетворения этого спроса. Об этом заявил первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Михаил Шевалдин в проекте БЕЛТА "Страна говорит".





По информации Министерства архитектуры и строительства, в 2026 году в стране уже построено и планируется построить 315 тыс. кв.м домов с электроотоплением. За семь месяцев года введено 2640 таких домов, рассказал Михаил Шевалдин.

Для обеспечения своевременного подключения новых объектов к сетям (для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления) в рамках госпрограммы строительства жилья только за январь-август 2026 года принято в эксплуатацию 24 объекта электроснабжения напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью более 80 км.





"Для нас важен каждый потребитель, и данная категория выделена в отдельную тарифную группу. В 2025 году потребление электрической энергии такими домами на цели отопления и горячего водоснабжения составило более 1,2 млрд кВт/ч, что в 1,4 раза превышает показатели 2024 года. По оценкам на 2026 год, электропотребление на эти цели ожидается на уровне более 1,6 млрд кВт/ч, то есть мы видим прирост более чем на 38%", - отметил первый заместитель гендиректора.

Он подчеркнул, что рост использования электроэнергии населением, включая зарядку электромобилей, стал возможен благодаря взвешенной государственной политике. В частности, реализация проекта по строительству Белорусской АЭС сделала электроэнергию более доступной для потребителей. Он подчеркнул, что рост использования электроэнергии населением, включая зарядку электромобилей, стал возможен благодаря взвешенной государственной политике. В частности, реализация проекта по строительству Белорусской АЭС сделала электроэнергию более доступной для потребителей.





Отвечая на вопрос о готовности сетей к возрастающим нагрузкам и наличии резервов мощности, Михаил Шевалдин пояснил, что исторически электросети проектировались под другие объемы потребления (освещение, мелкая бытовая техника). Появление новых мощных потребителей, таких как системы электрообогрева и зарядная инфраструктура для электротранспорта, требует масштабных изменений.





"Сети нуждаются в реконструкции, и мы предпринимаем колоссальные усилия по их модернизации. Ставятся масштабные задачи по обновлению инфраструктуры, чтобы опережать спрос потребителей и гарантировать надежное, бесперебойное энергоснабжение без перегрузок линий", - резюмировал он.





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.