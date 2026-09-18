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Общество
18 сентября 2026, 07:03
Тепло и без осадков будет в Беларуси 18 сентября
Фото из архива
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня в утренние часы местами по стране ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер днем прогнозируется юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха днем будет 16-22 градуса.
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