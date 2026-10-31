Теплая встреча жителей Алешек на белорусской земле - урок человечности, дружбы и милосердия - Сапего





В аэропорту Гомеля сегодня приземлились три самолета, доставивших значительную часть эвакуированных жителей города Алешки. "Их теплая встреча на белорусской земле явила собой пронзительный урок человечности, дружбы и милосердия. Мы увидели людей самых разных возрастов и профессий, но с одной, общей на всех глубокой раной - каждый из них на себе испытал, что такое война", - сказала Людмила Сапего.

Жизнь этих людей круто изменилась, подчеркнула парламентарий, никто не сможет вернуть им утраченное здоровье, разрушенные дома или воскресить погибших родных и близких. "Но в наших силах окружить их искренним теплом, заботой и вниманием. Мы обязаны дать им почувствовать, что они не одни в своей беде, что белорусы, хорошо знающие цену войне и миру, всегда готовы протянуть своим соседям руку помощи", - сказала она. Жизнь этих людей круто изменилась, подчеркнула парламентарий, никто не сможет вернуть им утраченное здоровье, разрушенные дома или воскресить погибших родных и близких. "Но в наших силах окружить их искренним теплом, заботой и вниманием. Мы обязаны дать им почувствовать, что они не одни в своей беде, что белорусы, хорошо знающие цену войне и миру, всегда готовы протянуть своим соседям руку помощи", - сказала она.





"Когда смотришь в эти измученные, почти потухшие глаза, в которых вопреки всему снова разгорается робкий огонек надежды, хочется делать все возможное и невозможное для укрепления мира и недопущения ужасов войны на нашей земле", - заметила Людмила Сапего.

Глядя на многое переживших женщин, стариков и детей, по-особенному остро понимаешь всю боль и правоту Президента Беларуси, заметила парламентарий и напомнила, как на площадке ООН глава государства с горечью произнес: "Неужели, вступив в новое тысячелетие, мы так и не поняли, как хрупок мир и человеческая цивилизация?" Глядя на многое переживших женщин, стариков и детей, по-особенному остро понимаешь всю боль и правоту Президента Беларуси, заметила парламентарий и напомнила, как на площадке ООН глава государства с горечью произнес: "Неужели, вступив в новое тысячелетие, мы так и не поняли, как хрупок мир и человеческая цивилизация?"





Среди встречавших украинских беженцев было немало представителей БСЖ. И это не случайно: материнское участие, женская чуткость и душевное отношение могут вселить в сердца пострадавших от войны людей твердое ощущение защищенности и всемерной поддержки. Весь мир убедился: Беларусь мирная страна, а ее народ был и остается неравнодушными к чужой боли, готов прийти на помощь любому, кто в этом нуждается.

Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0- Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-





Фото Виталия Пивоварчика, Марины Васильевой

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая встреча жителей Алешек на белорусской земле явила собой урок человечности, дружбы и милосердия. Таким мнением поделилась с журналистами член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, председатель Гомельской областной организации БСЖ Людмила Сапего, которая была в числе тех, кто встречал прибывших в аэропорту Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.