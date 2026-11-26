26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранняя зима в Беларуси продолжит укреплять позиции: благодаря арктическому воздуху и скандинавскому антициклону в ближайшие шесть суток осадки прекратятся, а ночные морозы местами усилятся до минус 17 градусов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В первой половине недели в большинстве районов страны прошли осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем и сформировался снежный покров, высота которого, по последним данным, составляет 1-4 см. Вместе с тем температурные показатели колебались от слабого минуса до слабого плюса, что способствовало развитию гололедных явлений в отдельных регионах. Если сегодня преимущественно по северо-восточной половине страны, где будет сказываться влияние уходящего атмосферного фронта, еще пройдет небольшой снег, то уже начиная с завтрашнего дня, на погодную арену выйдет скандинавский антициклон Manuel и осадки станут маловероятны. Однако температурный фон продолжит понижаться, приближаясь к январским значениям.