26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранняя зима в Беларуси продолжит укреплять позиции: благодаря арктическому воздуху и скандинавскому антициклону в ближайшие шесть суток осадки прекратятся, а ночные морозы местами усилятся до минус 17 градусов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В предстоящие шесть суток территория Беларуси окажется под влиянием антициклона, центр которого постепенно переместится со Швеции. В результате чего установится преимущественно сухая погода, лишь утром и днем 2 декабря (среда) местами по северо-востоку пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Вместе с тем по периферии антициклона продолжат поступать воздушные массы арктического происхождения, что в сочетании с незначительным количеством облачности приведет к усилению морозов. При колебаниях температурного фона во влажном воздухе местами будут отмечаться слабые туманы и гололедно-изморозевые явления.
В пятницу, 27 ноября, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, днем будет минус 5 - плюс 1 градус.
В субботу, 28 ноября, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4-9 градусов, при прояснениях - до минус 12. Днем будет минус 1-6 градусов.
В воскресенье, 29 ноября, будет без осадков. Ночью и утром местами возможны слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-12 градусов, местами - до минус 16. Днем будет минус 2-7 градусов.
В понедельник - вторник, 30 ноября - 1 декабря, будет без осадков. Ночью и утром местами возможны слабый туман и изморозь. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-13 градусов, местами - до минус 17. Днем будет минус 1-7 градусов.
В среду, 2 декабря, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку страны ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег, слабый гололед. Ночью и утром местами возможны слабый туман и изморозь. На отдельных участках дорог - гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4-11 градусов, по югу местами - до минус 14. Днем будет от нуля до минус 6 градусов.-0-
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