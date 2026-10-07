Темп работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия соответствует ее целям - МИД

Сергей Лукашевич указал на то, что форум является одним из политико-дипломатических мероприятий на территории Беларуси и призван объединить страны перед угрозой терроризма. Он добавил, что проведение масштабного Контртеррористического форума именно в Минске - знак того, что Беларусь является надежной площадкой для выстраивания нового формата диалога между странами с разными культурами. Ряд подобных мероприятий будет продолжен в ноябре на конференции в Минске, где будет обсуждаться Евразийская хартия многополярности и многообразия в XXI веке.

Как отметил первый замминистра иностранных дел, в данный документ закладываются идеи и принципы, которые адаптируются под всех, кто к нему присоединится. "Это не быстрый процесс. Документ изучают в различных странах и организациях. Поэтому темп работы над хартией соответствует заявленным целям", - подчеркнул он.

7-8 октября в Беларуси проходит Контртеррористический форум. В программе форума - XII Международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС и IV Конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму. Также запланировано проведение первого совместного учения компетентных органов СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026".-0- 7-8 октября в Беларуси проходит Контртеррористический форум. В программе форума - XII Международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС и IV Конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму. Также запланировано проведение первого совместного учения компетентных органов СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026".-0-





Фото Андрея Синявского