"Я думаю, что от масштаба мероприятия, тех действий, которые будут проходить на сцене, зрители получат колоссальное удовольствие", - сказала Анна Куксар, заметив, что подобных мероприятий в Беларуси немного.

По ее словам, данный формат шоу объединяет и художественную гимнастику, и фигурное катание, и цирковое искусство. Выступает российский исполнитель МОТ, который добавляет определенную энергетику и изюминку. По ее словам, данный формат шоу объединяет и художественную гимнастику, и фигурное катание, и цирковое искусство. Выступает российский исполнитель МОТ, который добавляет определенную энергетику и изюминку.

Первый заместитель генерального директора "Минск-арены" подчеркнула, что ничего подобного в Минске не было. Подобным проектом такого уровня можно считать детское "Евровидение". "Но даже оно было намного в менее технически оснащенном формате", - сказала Анна Куксар. Первый заместитель генерального директора "Минск-арены" подчеркнула, что ничего подобного в Минске не было. Подобным проектом такого уровня можно считать детское "Евровидение". "Но даже оно было намного в менее технически оснащенном формате", - сказала Анна Куксар.





"Мероприятие мы начали монтировать 11 ноября, репетиции начались 22 ноября. Технически шоу очень насыщенное, здесь 11 медиаэкранов. Более 990 световых приборов, три передвижные сценические платформы и множество спецэффектов. 987 кв.м составляет наш медиаэкран, который сегодня задействован в данном мероприятии", - рассказала первый заместитель генерального директора "Минск-арены".

Она заметила, что шоу стало настолько интересным для зрителей, что за небольшой промежуток времени - менее двух месяцев - продано более 8 тыс. билетов. Она заметила, что шоу стало настолько интересным для зрителей, что за небольшой промежуток времени - менее двух месяцев - продано более 8 тыс. билетов.





Вместе с тем данное мероприятие также является благотворительным. Часть билетов передана детским домам, спортивным школам, а также людям с ограниченными возможностями. В общей сложности за два дня мероприятие посетят 11 тыс. человек, отметила она.

Грандиозное спортивное шоу "Грани невозможного" в Минске проходит сегодня на "Минск-арене", а также пройдет 28 ноября.-0- Грандиозное спортивное шоу "Грани невозможного" в Минске проходит сегодня на "Минск-арене", а также пройдет 28 ноября.-0-

Фото Андрея Синявского, Дениса Костюченко, Яна Горбанюка Фото Андрея Синявского, Дениса Костюченко, Яна Горбанюка

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подобных спортивному шоу "Грани невозможного" мероприятий в Беларуси не так много, шоу поражает своим масштабом и техничностью, отметила в комментарии журналистам первый заместитель генерального директора "Минск-арены" Анна Куксар, передает корреспондент БЕЛТА.