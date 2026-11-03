Театр имени М.Горького планируют открыть после реконструкции в начале 2027 года

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени М.Горького планируют открыть в начале 2027 года после реконструкции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор театра Наталья Громыко.



"Сейчас мы находимся в завершающей стадии. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на декабрь. После этого начинается работа приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию, которая, как правило, длится от двух недель до двух месяцев. В начале 2027 года мы планируем переезжать и осваивать новое оборудование", - сказала Наталья Громыко.



Она подчеркнула, что не стоит сразу ожидать увидеть все спектакли на новой сцене, ведь каждый нужно адаптировать под новое оборудование, свет, звук, механику сцены, поэтому постановки параллельно будут идти и на арендованных площадках, где они проходят сейчас, и на новой сцене.



"Сейчас завершены работы по фасаду. Идет активная работа по благоустройству и малярные работы. Реставраторы закончат работу через пару недель. В зрительном зале укладывают планшет сцены, подготавливают площадку под монтаж зрительских кресел. Кроме того, запланирована установка оборудования, мебели, покраска в административном корпусе", - пояснила Ольга Громыко.



Несмотря на ремонт, творческая жизнь театра не останавливалась. В этом сезоне состоялись уже две премьеры - "Мы из будущего" и "Собака на сене". Дальше зрителей ждет спектакль по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".-0-