Таунхаусы в "Минск-Мире". Загородный уют в сердце большого города 

Мечта о собственном доме с террасой и автономным отоплением часто разбивается о суровую реальность: загородная жизнь требует долгих поездок по пробкам и трассам, сложной логистики с детскими садами и школами, а также постоянной привязки к автомобилю. С другой стороны, классическая квартира в мегаполисе не всегда дает то самое ощущение камерности и свободы.
В комплексе "Минск-Мир" нашли идеальный баланс, представив принципиально новый для локации формат - блокированные жилые дома (таунхаусы). Это ультрасовременное жилье для тех, кто хочет объединить уют частного дома и динамику большого города.
Справочно:
Блокированный жилой дом - это здание из двух и более квартир (блоков), где каждая квартира имеет отдельный вход с придомовой территории, нет общих подъездов, она соединяется с соседней общей боковой стеной.
Приобрести квартиру в блокированном жилом доме можно на следующих условиях:
- с выгодой 10% за быструю оплату в течение 14 дней,
- в рассрочку от застройщика на срок до 12 месяцев с выгодой от 5% до 9% в зависимости от размера первоначального платежа (от 50%),
- в рассрочку от застройщика без увеличения стоимости на срок до 30 месяцев при первоначальном платеже от 50%,
- в рассрочку от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,
- в кредит от банков-партнеров по ставке от 1% годовых в течение льготного периода.
КОМФОРТ И ПРАКТИЧНОСТЬ
Первое, что ощущаешь, попадая в квартал блокированных домов, - удивительный контраст с привычным ритмом мегаполиса. Застройка таунхаусов спроектирована в восточной части 16-го квартала вдоль улицы Братской и разбита на четыре аккуратных блока. Выезд и въезд к домам предусмотрен непосредственно на проезжую часть, благодаря чему транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено.
Дома расположены рядом с новой современной школой и пешеходной галереей квартала "Австралия и Океания", а всего в нескольких минутах - Международный финансовый коммерческий центр и станция метро "Аэродромная".
Здесь создана атмосфера уютного пригородного квартала: никакой высотной застройки, собственные закрытые выходы и минимальное количество соседей.
Блокированные дома в "Минск-Мире" спроектированы по индивидуальному сценарию. Продуманная пластика фасадов с декоративным металлическим каркасом и вентилируемыми системами не только придает зданиям стильный облик, но и защищает помещения от летнего зноя, сохраняя комфортный микроклимат.
Два типа просторных квартир общей площадью от 138,6 до 210,9 м2:
- двухэтажные,
- трехэтажные с остекленными зимними садами.
Эскизные решения двух- и трехэтажных квартир
Каждый блок (квартира) спроектирован предельно эргономично и не имеет подвального этажа. На первом уровне размещаются встроенный гараж, мини-котельная, тамбур, просторная кухня-гостиная и санузел. На второй этаж ведет удобная открытая лестница (из трех маршей с двумя промежуточными площадками), где расположены жилые комнаты, санузлы и балконы. В трехэтажных таунхаусах на верхнем уровне предусмотрены дополнительные жилые комнаты, балконы и панорамные зимние сады.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВОК
Высокие потолки: на первом этаже высота составляет 3 метра, на остальных этажах - 2,7 метра, за исключением коридора и одной спальни на третьем этаже трехэтажных квартир, где высота комнат - 2,5 метра.
Высота зимнего сада переменная - от 2,7 до 3,2 метра.
Зимние сады на 3-м уровне (в отдельных квартирах): панорамное остекление превращает верхний уровень в личную оранжерею, кабинет для вдохновения или лаунж-зону с красивыми видами.
"Второй свет" и второй выход: над кухнями-гостиными предусмотрен эффектный "второй свет", а из самих зон готовки ведет второй выход наружу.
Балконы и крыша: в каждой квартире есть балконы с ограждением из тонированного стекла, а на верхний уровень можно выйти через специальный люк на кровлю.
Каждая квартира оснащена собственным встроенным отапливаемым гаражом (3×5 м) с автоматическими воротами. Еще одно принципиальное преимущество - инженерная автономия. В каждом таунхаусе установлена собственная котельная, вы сами регулируете температуру в доме круглый год и не зависите от плановых отключений.
Таунхаусы в комплексе "Минск-Мир" - готовый сценарий комфортной жизни. Этот эксклюзивный формат недвижимости создан для тех, кому хочется больше приватности и простора собственного дома, но без отрыва от городской жизни.
Большие семьи с детьми
Просторные метражи, два-три этажа, безопасный закрытый двор без машин, близость школы, детских садов, поликлиник и пешеходных зон создают прекрасные условия для комфортного и безопасного воспитания детей.
Предприниматели и топ-менеджеры
Статусный формат недвижимости в престижной локации у Международного финансового коммерческого центра. Возможность совмещать приватность загородного жилья и быстрый доступ к деловому центру столицы.
Ценители уединения и архитектурных изысков
Люди, любящие эстетику и повышенный комфорт, оценят панорамные окна, собственные зимние сады, эксклюзивный дизайн интерьера, персональный гараж и отсутствие шумных соседей на общей лестничной клетке.
Спешите приобрести таунхаус в многофункциональном комплексе "Минск-Мир"! Количество блокированных домов строго ограничено. Это особенный формат, который станет не только идеальным домом для вашей семьи, но и высоколиквидным активом с высоким потенциалом роста стоимости.
Приобрести квартиру в блокированном жилом доме можно на следующих условиях:
- с выгодой 10% за быструю оплату в течение 14 дней,
- в рассрочку от застройщика на срок до 12 месяцев с выгодой от 5% до 9% в зависимости от размера первоначального платежа (от 50%),
- в рассрочку от застройщика без увеличения стоимости на срок до 30 месяцев при первоначальном платеже от 50%,
- в рассрочку от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,
- в кредит от банков-партнеров по ставке от 1% годовых в течение льготного периода.
Узнать подробности о планировках, старте продаж и забронировать квартиру можно у менеджеров по короткому номеру 7675 или в офисе продаж:
г.Минск, ул.Петра Мстиславца, 9 (ст.м. "Восток"), Dana Center.
+375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465.
Вас также могут проконсультировать региональные представители компании-застройщика.
ТАУНХАУСЫ В "МИНСК-МИРЕ" - КОГДА НЕ НУЖНО ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ КОМФОРТОМ СТОЛИЦЫ И ТИШИНОЙ ПРИГОРОДА