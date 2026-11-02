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Таунхаусы в "Минск-Мире". Загородный уют в сердце большого города 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
02 ноября 2026, 08:00

Таунхаусы в "Минск-Мире". Загородный уют в сердце большого города 

Собственный теплый гараж, зимний сад, большие светлые пространства и высокие потолки до 3 метров. Рассказываем, почему новый формат малоэтажной застройки в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" меняет представление о комфортной жизни в столице.

Мечта о собственном доме с террасой и автономным отоплением часто разбивается о суровую реальность: загородная жизнь требует долгих поездок по пробкам и трассам, сложной логистики с детскими садами и школами, а также постоянной привязки к автомобилю. С другой стороны, классическая квартира в мегаполисе не всегда дает то самое ощущение камерности и свободы.

В комплексе "Минск-Мир" нашли идеальный баланс, представив принципиально новый для локации формат - блокированные жилые дома (таунхаусы). Это ультрасовременное жилье для тех, кто хочет объединить уют частного дома и динамику большого города.

Справочно:

Блокированный жилой дом - это здание из двух и более квартир (блоков), где каждая квартира имеет отдельный вход с придомовой территории, нет общих подъездов, она соединяется с соседней общей боковой стеной.
Приобрести квартиру в блокированном жилом доме можно на следующих условиях:
  • с выгодой 10% за быструю оплату в течение 14 дней,
  • в рассрочку от застройщика на срок до 12 месяцев с выгодой от 5% до 9% в зависимости от размера первоначального платежа (от 50%),
  • в рассрочку от застройщика без увеличения стоимости на срок до 30 месяцев при первоначальном платеже от 50%,
  • в рассрочку от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,
  • в кредит от банков-партнеров по ставке от 1% годовых в течение льготного периода.
КОМФОРТ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Первое, что ощущаешь, попадая в квартал блокированных домов, - удивительный контраст с привычным ритмом мегаполиса. Застройка таунхаусов спроектирована в восточной части 16-го квартала вдоль улицы Братской и разбита на четыре аккуратных блока. Выезд и въезд к домам предусмотрен непосредственно на проезжую часть, благодаря чему транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено.
Дома расположены рядом с новой современной школой и пешеходной галереей квартала "Австралия и Океания", а всего в нескольких минутах - Международный финансовый коммерческий центр и станция метро "Аэродромная".

Здесь создана атмосфера уютного пригородного квартала: никакой высотной застройки, собственные закрытые выходы и минимальное количество соседей.
АРХИТЕКТУРА С ХАРАКТЕРОМ: ЗИМНИЕ САДЫ, ТЕРРАСЫ И "ВТОРОЙ СВЕТ"

Блокированные дома в "Минск-Мире" спроектированы по индивидуальному сценарию. Продуманная пластика фасадов с декоративным металлическим каркасом и вентилируемыми системами не только придает зданиям стильный облик, но и защищает помещения от летнего зноя, сохраняя комфортный микроклимат.

Два типа просторных квартир общей площадью от 138,6 до 210,9 м2:
  • двухэтажные, 
  • трехэтажные с остекленными зимними садами.
Они имеют одинаковую планировку 1-го и 2-го этажей.
  
Эскизные решения двух- и трехэтажных квартир

Каждый блок (квартира) спроектирован предельно эргономично и не имеет подвального этажа. На первом уровне размещаются встроенный гараж, мини-котельная, тамбур, просторная кухня-гостиная и санузел. На второй этаж ведет удобная открытая лестница (из трех маршей с двумя промежуточными площадками), где расположены жилые комнаты, санузлы и балконы. В трехэтажных таунхаусах на верхнем уровне предусмотрены дополнительные жилые комнаты, балконы и панорамные зимние сады.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВОК

Высокие потолки: на первом этаже высота составляет 3 метра, на остальных этажах - 2,7 метра, за исключением коридора и одной спальни на третьем этаже трехэтажных квартир, где высота комнат - 2,5 метра. 

Высота зимнего сада переменная - от 2,7 до 3,2 метра. 
Панорамное остекление: большинство окон в пол (с парапетом 200 мм), наполняющие пространство воздухом и светом.   

Зимние сады на 3-м уровне (в отдельных квартирах): панорамное остекление превращает верхний уровень в личную оранжерею, кабинет для вдохновения или лаунж-зону с красивыми видами.
"Второй свет" и второй выход: над кухнями-гостиными предусмотрен эффектный "второй свет", а из самих зон готовки ведет второй выход наружу.

Балконы и крыша: в каждой квартире есть балконы с ограждением из тонированного стекла, а на верхний уровень можно выйти через специальный люк на кровлю.   
Каждая квартира оснащена собственным встроенным отапливаемым гаражом (3×5 м) с автоматическими воротами. Еще одно принципиальное преимущество - инженерная автономия. В каждом таунхаусе установлена собственная котельная, вы сами регулируете температуру в доме круглый год и не зависите от плановых отключений.
Таунхаусы в комплексе "Минск-Мир" - готовый сценарий комфортной жизни. Этот эксклюзивный формат недвижимости создан для тех, кому хочется больше приватности и простора собственного дома, но без отрыва от городской жизни.

Большие семьи с детьми

Просторные метражи, два-три этажа, безопасный закрытый двор без машин, близость школы, детских садов, поликлиник и пешеходных зон создают прекрасные условия для комфортного и безопасного воспитания детей.

Предприниматели и топ-менеджеры

Статусный формат недвижимости в престижной локации у Международного финансового коммерческого центра. Возможность совмещать приватность загородного жилья и быстрый доступ к деловому центру столицы.

Ценители уединения и архитектурных изысков

Люди, любящие эстетику и повышенный комфорт, оценят панорамные окна, собственные зимние сады, эксклюзивный дизайн интерьера, персональный гараж и отсутствие шумных соседей на общей лестничной клетке.
Спешите приобрести таунхаус в многофункциональном комплексе "Минск-Мир"! Количество блокированных домов строго ограничено. Это особенный формат, который станет не только идеальным домом для вашей семьи, но и высоколиквидным активом с высоким потенциалом роста стоимости.

Приобрести квартиру в блокированном жилом доме можно на следующих условиях:
  • с выгодой 10% за быструю оплату в течение 14 дней,
  •  в рассрочку от застройщика на срок до 12 месяцев с выгодой от 5% до 9% в зависимости от размера первоначального платежа (от 50%),
  • в рассрочку от застройщика без увеличения стоимости на срок до 30 месяцев при первоначальном платеже от 50%,
  • в рассрочку от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,
  • в кредит от банков-партнеров по ставке от 1% годовых в течение льготного периода.
Узнать подробности о планировках, старте продаж и забронировать квартиру можно у менеджеров по короткому номеру 7675 или в офисе продаж:

г.Минск, ул.Петра Мстиславца, 9 (ст.м. "Восток"), Dana Center.

+375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465.

Вас также могут проконсультировать региональные представители компании-застройщика.
ТАУНХАУСЫ В "МИНСК-МИРЕ" - КОГДА НЕ НУЖНО ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ КОМФОРТОМ СТОЛИЦЫ И ТИШИНОЙ ПРИГОРОДА


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