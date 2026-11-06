Таможенный контроль выявил у пассажирки поезда в 17 раз больше денег, чем она заявила

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более $50 тыс. в эквиваленте сокрыла от таможенного контроля пассажирка поезда сообщением "Калининград - Москва", следовавшего через пункт пропуска "Гудогай". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.





Как рассказали в комитете, гражданка Словакии при устном опросе заявила гродненским таможенникам, что перемещает наличные денежные средства в размере 3 тыс. евро.





При проведении дополнительных форм таможенного контроля выяснилось, что при ней имеется сумма в 17 раз больше. Денежные средства в иностранной валюте различных номиналов были спрятаны в личных вещах, а также карманах надетой на нее одежды.





Дознавателями Гродненской региональной таможни возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.





Все денежные средства, а это около $53 тыс. в эквиваленте, изъяты до решения суда.-0-