Таможенники пресекли преступную схему ввоза в Беларусь электромобилей

Белорусская фирма ввезла более 100 премиальных транспортных средств Li Auto, Mazda, Nissan, Polar Stone и других. Для таможенного оформления представлялись документы, содержащие сведения о следовании авто для личного пользования в адрес подставных физических лиц. После их повторно реализовывали уже через фирму.
"В среднем экономия на таможенных платежах и утилизационном сборе по каждому авто составила от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, а общий ущерб государству - порядка 7 млн рублей. Для его погашения изъято более 40 транспортных средств стоимостью порядка 7 млн рублей", - рассказали в ГТК.
В отношении граждан Беларуси и иностранных граждан, действующих группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.231 Уголовного кодекса. Санкцией статьи предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.-0-