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Новости
13:10
Кухарев: от того, как мы будем работать с молодежью, во многом зависит развитие нашей страны
Общество
13:07
Смольские выиграли масс-старты на чемпионате Беларуси по летнему биатлону
Спорт
13:00
Рост экспорта и снижение складских запасов: в Минпроме подвели итоги работы за 9 месяцев
Экономика
12:54
Курс на спортивную грамотность. Образовательный семинар для атлетов и тренеров прошел в НОК
Спорт
12:54
Украинец ранил ножом пять человек в польском монастыре
В мире
12:51
В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии, девять из них погибли
В мире
12:50
Минская фирма после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате в 720 тыс. рублей
Регионы
12:50
В Беларуси выберут лучший детский лагерь
Общество
12:45
Медиацентры, многофункциональные пространства. Какие инициативы предлагает молодежь Гродненской области
Регионы
12:44
Областные соревнования "Лига храбрых" проходят в Могилеве
Спорт
12:37
В Витебской области начался отопительный период
Регионы
12:32
Минчанин согласился на курьерскую доставку заказного письма и лишился 48 тыс. рублей
Регионы
12:27
Беларусь планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном в сфере туризма
Общество
12:26
Bloomberg: технологическое отставание и внутренние разногласия ослабили позиции ЕС
В мире
12:25
В Дубровенском районе в ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали
Происшествия
12:16
Борисовчанка оформила на коллегу микрозаймы и потратила деньги на азартные игры
Регионы
12:04
В Польше вспыхнул пожар на станции спутниковой связи Starlink, которая обеспечивает интернетом страны ЕС
В мире
12:03
Более 15 кг просрочки и товаров без документов выявил КГК при проверке магазинов в Пружанском районе
Регионы
11:48
Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечненском районе
Экономика
11:48
Таможенная граница становится технологичнее. В Бресте выработали подходы к упрощению процедур в ЕАЭС
Общество
11:41
Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет в БЕЛТА 25 сентября
Общество
11:37
В Литве разгорелся скандал после корпоратива Минобороны за почти 50 тыс. евро
В мире