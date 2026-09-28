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Там, где земля встречается с цифрой. Из чего состоит один день из жизни молодых специалистов "Белгипрозема"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
28 сентября 2026, 14:46

Там, где земля встречается с цифрой. Из чего состоит один день из жизни молодых специалистов "Белгипрозема"

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Республиканское унитарное предприятие "Проектный институт Белгипрозем" - ведущая организация в сфере землеустройства в Беларуси. Ее надежной опорой и главным двигателем инноваций становится талантливая молодежь, смело внедряющая в работу новейшие цифровые решения. Молодые инженеры не боятся полевых будней и с искренним азартом выезжают в любые районы страны, решая сложные задачи. В тесной связке с опытными наставниками они быстро вырастают в первоклассных специалистов. Именно благодаря энергии и смелому взгляду нового поколения кадров традиционное землеустройство стремительно превращается в высокотехнологичную индустрию. Корреспондент БЕЛТА познакомилась с теми, кто только начинает трудовой путь, но уже сегодня с помощью высоких технологий пишет цифровую историю родной земли.

Технологии, точность и границы 

Погружение в процесс работы началось со знакомства с молодыми землеустроителями - Алиной Райнеш, Михаилом Ромейко и Никитой Коцуба. Вместе с ними удалось отправиться и на рабочий выезд.

В руках Алины современный прибор - GNSS-приемник. Это оборудование нового поколения для точного определения границ земельных участков. "Нам предоставили новое оборудование, и это серьезный шаг вперед. Прибор многозадачный, позволяет получить точные параметры земельного участка в полевых условиях", - пояснила девушка.
На дисплее отображается соединение с 30 спутниками. "Для определения местоположения достаточно не менее пяти, но чем больше, тем лучше. Больше определений - выше контроль точности", - объяснила Алина.

Приемник работает со всеми основными навигационными системами: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Именно большое количество видимых спутников BeiDou позволяет добиться максимальной точности - погрешность составляет от одного до пяти сантиметров.
На вершине вехи установлены не просто антенны, а две камеры и набор датчиков: гироскоп и электронный компас. Это позволяет прибору измерять точки даже с наклоном, самостоятельно внося поправки в расчеты. Демонстрируя работу функции дополненной реальности, специалист наклонила веху. "Благодаря камерам на контроллере определяется точка именно там, где она находится на местности", - прокомментировала она.

На экране действительно появляется метка. Прибор издает звуковые сигналы по мере приближения к нужной координате, а при достижении цели точка подсвечивается. Процесс становится наглядным и простым.

После фиксации точек их необходимо закрепить на местности. Для этого используются межевые знаки двух типов. Один тип знака имеет специальную табличку с аббревиатурой ГЗУ, другой тип - более простой конструкции. "Многие путают эти знаки с теми, что обозначают подземные газовые коммуникации, - улыбнулся Михаил. - Но здесь аббревиатура ГЗУ означает "граница земельного участка".
Специалисты предупреждают: если такой знак уже установлен, трогать его нельзя, иначе придется заново вызывать специалистов для выноса границ.

Весь процесс сопровождается видео- и аудиозаписью. Все записи служат не просто для архива, а для дела. Отдел технического контроля качества тщательно проверяет каждое землеустроительное дело, уделяя особое внимание работам молодых специалистов.

"Со временем, набравшись опыта, специалист может получить личное клеймо качества. Тогда его работы проходят без дополнительной проверки отделом контроля. Это высшая степень доверия", - отметили ребята.
Для ребят выбор такой профессии вовсе не случайность. Михаил выбрал "Белгипрозем" прежде всего потому, что это ведущее предприятие в сфере землеустройства в стране. "Здесь есть уникальная возможность познакомиться со всеми видами работ, получить всесторонний опыт. Мой выбор пал именно на эту профессию из-за ее специфики: она не однотипна", - пояснил он.

Для Алины путь в профессию начался еще на четвертом курсе университета. "Кафедра предоставила список организаций для распределения, и я серьезно задумалась о своем будущем. Мне показалось, что землеустройство - перспективное направление, и я решила попробовать себя в этой сфере. Выходя "в поля", каждый раз открываешь для себя красоту нашей страны", - сказала девушка. 
Никите никогда не нравилась сидячая работа. "Я тот человек, который физически не может усидеть на месте. Для меня важно движение: сегодня утром можно ходить по полям, измерять участки, а вечером решать рабочие вопросы. Больше всего в работе нравится общаться с самыми разными людьми, находить общий язык с каждым. Это достаточно интересное занятие, где никогда не бывает скучно", - отметил парень.
"Не просто карта, а цифровой двойник"

Результатом взаимодействия полевых изысканий и камеральной обработки стал геопортал земельно-информационной системы. Как пояснил специалист отдела разработки геоинформационных систем Егор Амосов, это гораздо больше, чем просто цифровая карта.

"Это полноценный инструмент для работы с данными. На геопортале представлены информационные слои: виды земель, границы участков, ограничения в землепользовании, коммуникации и другие. Для определенного набора данных доступ к нему открыт для всех желающих, для других данных требуется авторизация. Одна из самых впечатляющих функций портала - возможность путешествовать во времени. Благодаря архивам аэрофотосъемки дочернего предприятия "БелПСХАГИ" специалисты могут отслеживать, как менялись земельные ресурсы", - поделился он.
На геопортале ЗИС создан обширный набор инструментов, позволяющий облегчать решение задач по расчету показателей кадастровой оценки земель, потерь и убытков при изъятии земель, а также содержащий сведения об ограничениях и обременениях прав на землю.
Зачем все это нужно на практике? По словам специалиста отдела земельно-информационных систем Елены Маргунской, ЗИС создана на всю территорию Беларуси и проходит полное обновление не реже чем раз в пять лет. Но актуализация данных на геопортале идет постоянно: какие-то слои обновляются ежемесячно, данные ЗИС - ежеквартально.
Эта живая база данных напрямую помогает экономике. Специалисты районных исполнительных комитетов, имея доступ к геопорталу, видят реальную картину на земле: где есть незадействованные участки, где границы требуют уточнения и на каких землях произошли изменения.

Девушка также рассказала, как в работе института применяются беспилотники. "Если говорить своими словами, то беспилотники мы используем там, где человеку физически сложно пройти, например в болото. Использование дронов делает работу не только безопаснее, но и значительно быстрее и дешевле. Сегодня цифровые камеры передают данные в режиме реального времени. Снимки автоматически привязываются к координатам, а современные программы дешифрирования сокращают время обработки до минимума", - объяснила она.

Аэрофотосъемку выполняет дочернее предприятие, расположенное в Прилуках, - государственное предприятие "БелПСХАГИ". Специалисты "Белгипрозема" работают с готовыми ортофотопланами, дешифрируя и цифруя виды земель, наполняя данными геопортал.

От полевого разреза до цифровой карты

Кроме точного определения границ, важнейшей задачей землеустроителей является оценка почвенного покрова. Химик лаборатории почвенно-агрохимического анализа и агроэкологии отдела земельной информационной системы УП "Проектный институт Белгипрозем" Павел Жижель рассказал, что такая работа начинается непосредственно в поле. Специалисты лаборатории выбирают необходимые точки для закладки разрезов и отбирают образцы из конкретного горизонта для последующей доставки в лабораторию. Однако первичный анализ происходит уже на месте.
"На объекте специалисты проводят визуальную оценку по морфологическим признакам, - поясняет Павел. - Мы обращаем внимание на цвет почвы, ее влажность, характер перехода между почвенными горизонтами, его структуру и плотность, а также определяем гранулометрический состав (механическую текстуру)".

Окончательные и самые точные данные дает только лабораторный этап. Здесь проводится углубленный агрохимический анализ, который позволяет установить классификационно-генетическую принадлежность и конкретный тип почвы.

В лаборатории института творится самая настоящая магия. Здесь, среди мерных колб, бюреток и умных приборов, решается судьба будущих урожаев. Павел начинал экскурсию с одного из самых базовых, но критически важных показателей, - кислотности почвы. "Начнем с pH-метра. Мы определяем два показателя: кислотность солевой вытяжки (с использованием хлорида калия) и гидролитическую (с ацетатом натрия)", - обратил внимание он.
Процесс выглядит как ювелирная работа. Сначала взвешивается точная навеска почвы. Затем добавляется реактив, проба почвы тщательно перемешивается до состояния суспензии. После этого наступает момент истины: ровно через минуту прибор считывает показатели, которые химик сразу же фиксирует.

Дальше следует определение органического вещества, или, говоря проще, гумуса. За этот этап отвечает спектрофотометр. "Берем навеску, заливаем специальным реактивом, фильтруем. Затем раствор помещается в кювету и отправляется в прибор", - рассказал Павел.
В результате на экране выстраивается график: разные точки отражают оптическую плотность, по которой вычисляется концентрация массовой доли органического вещества. После несложного пересчета получается конечный результат в процентах - главный индикатор плодородия земли.
Отдельного внимания заслуживает "архив" лаборатории. Откуда вообще берутся эти образцы? "Отбор почвы в полях проводят наши коллеги, специалисты выездных групп. Нам привозят уже отобранные образцы. Мы их просеиваем и фасуем вот в такие крафтовые пакетики", - объяснил сотрудник.

Каждый такой пакетик - это не просто почва. Это данные, которые после обработки превратятся в почвенные карты, лягут в основу кадастровой оценки сельскохозяйственных земель и помогут агрономам принимать взвешенные решения. Полученные цифровые данные становятся основой для дальнейшей аналитической работы.

"Благодаря этому оцифрованному почвенному слою в дальнейшем проводится кадастровая оценка сельскохозяйственных земель, - резюмирует Павел. - Эти данные также необходимы для установления ставок земельного налога, расчета размера убытков сельскохозяйственного производства и служат фундаментом при составлении схем землеустройства".
"Информационный слой "Почвы" земельно-информационной системы создан в цифровом виде для каждого района нашей страны. Постоянно ведутся работы по обновлению почвенных карт в цифровом виде, которые используют специалисты в различных видах работ. Это и кадастровая оценка сельскохозяйственных земель, и расчет потерь сельхозпроизводства, связанного с изъятием земель", - резюмирует Павел.

Сопровождение специалистов на всех этапах

Для ребят в организации работает система наставничества: за каждым новым землеустроителем с первых шагов закрепляется опытный куратор.

Один из них - Дмитрий Агапотов. "Я сопровождаю своих подопечных на всех этапах. Мы начинаем с изучения исходных материалов: заявлений и договоров, которые им поручают. Затем переходим к выездам на местность, а после - к обработке этих материалов и решению вопросов, которые неизбежно возникают в процессе работы", - обратил внимание он.
Непрофессионалу работа геодезиста или землеустроителя часто представляется как набор механических действий. "С первого взгляда кажется: взял спутниковое оборудование, нажал кнопочку, определил пару координат, приехал в офис, построил документы по этим точкам - и все", - добавил Дмитрий.

Однако реальность диктует свои условия. Как признаются молодые специалисты, на каждом земельном участке всплывают свои нюансы и проблемы. Ни один объект не похож на другой, и именно здесь бесценным становится практический опыт наставника, который учит не просто следовать инструкции, а находить решения в нестандартных ситуациях.

По словам Дмитрия, состав выездной группы варьируется, но современные реалии диктуют свои правила. "На объект обычно выезжает один исполнитель. Современные спутниковые технологии позволяют делать все самостоятельно. Некоторые работают в паре", - резюмировал он.
Молодые специалисты - ценный кадровый ресурс для развития экономики и социальной сферы страны. И в УП "Проектный институт Белгипрозем" этому направлению уделяют особое, приоритетное внимание. На предприятии искренне ценят инициативность, технологическую смелость и свежий взгляд начинающих кадров, создавая им все условия для профессионального роста.
Анастасия КОЗЛОВА, 
Фото Белгипрозема,
БЕЛТА.-0-
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молодежь репортаж
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