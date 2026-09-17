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Там, где верят и ждут: "Евроопт" поздравил ребят из девяти детских домов и школ с Днем знаний

Опубликовано:

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Общество
17 сентября 2026, 16:06

Там, где верят и ждут: "Евроопт" поздравил ребят из девяти детских домов и школ с Днем знаний

1 сентября - день, который отзывается теплом в сердце каждого из нас. И так хочется, чтобы этот праздник ощутил каждый ребенок! А если мамы с папой нет? Или учреждению нужна дополнительная поддержка? Тогда на помощь приходят государство и люди с доброй душой. Команда "Евроопт" уже много лет не остается в стороне: в этом году она снова поздравила мальчишек, девчонок и их педагогов из детских домов и школ по всей Беларуси.

Волковысский детский дом

Всего под опекой государства здесь живут 44 воспитанника, в том числе четверо новичков. Для них и предназначались подарки - новые кровати и удобные матрасы.   

- Живем дружно, - говорит директор Инна Рудомина. - У нас 7 дошколят, 16 учеников младших классов и 21 старший школьник. Все занимаются в кружках и секциях. 
Шестиклассник Артем Павлюкевич так любит ставший родным детский дом, что полушутя признается: "Вот вырасту - буду работать здесь сторожем!". У парнишки столько интересов! Биология, география, пение, танцы, изделия ручной работы… В этом учебном году к ним прибавится бисероплетение.  
- Безмерно благодарны за ваше доброе сердце! - передает в Минск Инна Владимировна. - Помощь интернатным учреждениям - это не просто финансовая поддержка, это бесценное внимание, которое согревает наших детей особым теплом!

Кобринская детская деревня

На конец августа в ней было 117 подопечных, а домов с родителями-воспитателями - 15. Есть домашние очаги, где окружили заботой по 10 деток, это большая нагрузка для мам. 

- Вот мы и стараемся, чтобы в двухэтажном доме, где живет такая большая семья, на каждом этаже было по стиральной машине, - объясняет директор Сергей Степанюк. - Средства для покупки двух нам и предоставили наши давние друзья.

В детской деревне 1 сентября было что отметить. Все 14 выпускников поступили в колледжи, о которых мечтали. Медики, бухгалтеры, экономисты, рабочие-строители - это будущий фундамент страны. Ну и особая радость - "первый раз в первый класс". Шестеро малышей впервые перешагнули порог школы. 

- Всегда рады вашей команде! - отмечает Сергей Евгеньевич. - В Беларуси много неравнодушных людей, но вы делаете что-то особенное: как минимум трижды в год помогаете прицельно, там, где есть проблема, которую нам сложно решить самостоятельно. 

Ивенецкий детский социальный пансионат "Доброта сердец"

В пансионате готовится оригинальный проект - кафе на четыре столика. Мебель для интерьера помогли купить шефы. 
- Может быть, успеем открыться уже к 3 декабря, Международному дню инвалидов, - делится планами директор пансионата. - Ребята у нас талантливые, будут осваивать профессии официанта, бармена, кассира, бариста... Сами намерены заниматься различной выпечкой, варить кофе, делать коктейли. Начнем с малого, а там видно будет. 

В посетителях недостатка наверняка не будет: в пансионате постоянно проживают 13 детей, 18 молодых людей плюс 35 человек регулярно приезжают в отделение реабилитации и абилитации, часто с родителями. 

- Мы очень благодарны людям, которые на протяжении всего года радуют наших ребят, - подчеркивает директор пансионата. - Удачи и процветания в вашем деле! 

Глусский детский социальный пансионат "Весново"

Деньги на хорошую стиральную машину получила и одна из групп сопровождаемого проживания пансионата "Весново". В своем роде это учреждение уникальное, опекающее 173 воспитанника, только 46 из которых - школьники, остальные старше. Судьба сложилась так, что надо учить их бытовым азам и жизненным навыкам - готовить, стирать, убирать… И ребята стараются, справляются! 

Под чутким контролем специалистов четыре группы ведут автономное хозяйство на территории пансионата. Самая большая, из 15 человек, в доме на пять квартир вот-вот запустит новую стиральную машину.  

Одно из самых запоминающихся летних событий - выступление шестерых  ребят на ежегодном творческом конкурсе "Мир без границ". Их зрелищная танцевальная композиция "Журавли" с эффектными световым оформлением и костюмами завоевала 1-е место! 

- Большая признательность за гуманитарные проекты, которые поддерживают нас и материально, и духовно! - делает акцент Вячеслав Климович, директор пансионата. 

Минская средняя школа № 155

Эта школа по итогам и 2024 года, и пятилетки признана лучшей в Московском районе.
- И вы помогаете нам держать эту марку уже четвертый год! - убеждена директор школы. - Радиостанция, телевизор, компьютерные столы - всего не перечесть. В прошлом году ко Дню знаний мы посадили у школы 10 туй, подаренных компанией. А самое главное, сладкие, и не только, подарки для каждого первоклассника. Их у нас сегодня 67!
Недавно техническую базу школы пополнил еще один подарок - компьютер и многофункциональное устройство. Аппарат "3 в 1" - принтер, сканер, ксерокс - очень пригодится педагогу-психологу в работе. 

Мозырский детский дом

Тут задумали большую выставку об истории Беларуси. Задача непростая - раздел, обличающий геноцид нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Стенды для экспозиции по первому же запросу профинансировали друзья из Минска. 

- Все делаем самостоятельно! - гордится директор Виктория Юхименко. - Ребята помогают педагогам в сборе информации, фото- и видеоматериалов, оформлении QR-кодов, разработке дизайна. Они у нас продвинутые!
Сейчас здесь 30 воспитанников, от 4 до 17 лет, из них пять - первоклашки. Самые-самые впечатления от каникул?

- Во-первых, восемь наших ребят поработали в райжилкомхозе, получили свою первую зарплату. Во-вторых, у нас был сплав по Припяти всем детским домом. 24 воспитанника съездили в оздоровительные лагеря - тоже радость.  Очень ценим наших шефов за то, что их никогда не надо просить, - они рядом всегда!  

Детский дом № 7 "СемьЯ"

- На 1 сентября у нас 55 воспитанников, в том числе два первоклассника, Василина Терешонок и Артем Грак. Подопечных меньше, чем в предыдущие годы, и это хороший знак, - говорит директор детского дома - Дело в том, что шестеро детей за лето нашли второй дом: кто-то ушел на воспитание в приемную семью, кого-то взяли под опеку, а трое наших деток сейчас растут в семье своего родного отца. Нас не может не радовать такая тенденция! 

Каникулы ребята провели на все 100. Впервые, благодаря помощи председателя Совета Республики Натальи Кочановой, они получили возможность съездить в лагеря не на две, а на три смены. Причем в новые места, в Витебской области. В следующем году тоже планируют "расширять географию". 

На этот раз детский дом попросил помочь с обновлением палат изолятора.

- Если болезнь проходит в легкой форме, то мы оставляем деток у себя, под наблюдением медперсонала, - объясняет директор. - За 26 лет существования детского дома обстановка палат, конечно, поизносилась. Уже к концу сентября установим новые столы, тумбочки, стулья… Меня восхищает, с каким трепетом наши друзья относятся к детям, инвалидам, сиротам, какой передают им позитивный настрой! 

Детский дом г. Витебска

В детском доме занялись облагораживанием территории, а заодно и улучшением пространства для детского досуга. Один игровой комплекс в виде креативной качалки уже имелся, но было много желающих испытать новые ощущения!

- Мы захотели расширить их возможности и рады, что нам сразу пошли навстречу, - рассказала директор Кристина Иванова. - Решили приобрести дополнительно качалки в виде дракона и самолетика. Думаю, до конца сентября наши детки уже вволю покатаются. 

Здесь 83 подопечных, от 3 до 18 лет. Впрочем, 18-летний Глеб Козловский был скорее исключением. Два года по семейным обстоятельствам он не мог учиться по полной программе. Но взялся за ум, сдавал предметы экстерном. И вот результат: очень неплохой средний балл 6,8 и поступление в техникум на хорошую специальность газосварщика. Отличный пример для восьми малышей, которые еще только делают первые шаги в школе. 

- От лица всех-всех-всех желаю сотрудникам компании самого главного - здоровья, - говорит Кристина Геннадьевна. - Пусть в вашей жизни всегда будет солнечно и ярко! 

Средняя школа № 32 г. Бреста

Подарок школе - современная акустическая система. Прежняя, по словам заместителя директора по хозяйственной работе, уже выработала свой ресурс.

- Эта установка необходима для выступлений наших талантов, развития творческого начала. Мероприятий очень много, а микрофонов не хватало, стойки поломались, нужен был микшерный пульт... 

Школа большая - более 1,2 тысячи детей. Первых классов - целых пять, 9-х - четыре, 11-х - три. И многим ученикам важно заявить о себе, продемонстрировать свои способности. 

- "Евроопт" - наш главный спонсор несколько лет, - заостряет внимание заместитель директора. - Много чем помог: компьютеры, ноутбуки, баскетбольные щиты… За счет финансовой поддержки мы оборудовали кабинет труда для девочек, а в прошлом году посадили 10 яблонь. Так приятно понимать: в любой момент есть к кому обратиться!

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы ООО "Евроторг": 

- Для нашей компании нет чужих детей и нет чужой беды. Мы очень стараемся обогреть теплом тех, кто лишен отцовского плеча и материнской заботы. И всегда на связи с подшефными учреждениями в каждой области страны, навещаем их минимум трижды в год. Чем именно помочь, где поддержать? - наш главный запрос. Улыбки ребят - для нас самое важное и ценное.

Дорогие ребята! 1 сентября вы отправились покорять страну знаний - желаем успехов на этом пути. Для кого-то он будет легким и радостным, от кого-то потребует усилий и терпения. Но рядом всегда наше плечо: если надо,  подскажем, поддержим, поможем поверить в себя. Пусть этот учебный год принесет вам радость от маленьких и больших побед!

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