Такси под пристальным вниманием. ГАИ проведет комплекс мероприятий с 1 октября

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические мероприятия для повышения безопасности дорожного движения, предотвращения и снижения тяжести последствий ДТП с участием такси проведет Госавтоинспекция по всей стране с 1 по 9 октября, сообщили БЕЛТА в МВД.



По данным первого заместителя начальника ГУ ГАИ МВД Андрея Гаркуши, с начала года с участием такси совершено 67 ДТП, в которых 74 человека получили травмы различной степени тяжести.



Инспекторы ГАИ нацелены на пресечение грубых нарушений, в первую очередь отстранение от управления лиц в состоянии опьянения, бесправников, злостных нарушителей скоростных ограничений, а также правил маневрирования. Для их выявления будут активно использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.



Сотрудники ДПС проверят соблюдение безопасных условий перевозки пассажиров, техническое состояние эксплуатируемого транспорта. При выявлении нарушений руководители субъектов хозяйствования будут привлечены к ответственности.-0-