Такое бывает раз в 8 лет. Белгидромет озвучил итоги сентября

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатическую характеристику первого месяца осени предоставили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды."Средняя по Беларуси температура воздуха за сентябрь 2026 года составила 13,9 градуса, что выше климатической нормы на 1,2 градуса. Такая и более высокая среднемесячная температура воздуха в сентябре регистрируется примерно один раз в 7-8 лет. Самым теплым сентябрь был в 2024 году со среднемесячной температурой воздуха по стране 17,5 градуса, что на 4,8 градуса выше климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны и находилась в основном в пределах от 1 до 1,6 градуса.В областном разрезе наибольшие значения положительных отклонений температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Могилевской и Витебской областях (1,3 градуса в среднем для каждой области), в Гомельской области отклонения были наименьшими (1,1 градуса).Средняя температура воздуха всех декад месяца была выше нормы. Первая и вторая декады были выше нормы на 1,4 градуса, третья декада - на 0,9 градуса."Температура воздуха днем на протяжении месяца в основном составляла 19-25 градусов тепла. В отдельные сутки, преимущественно в третьей декаде месяца, опускалась до плюс 18 и ниже. 9 и 10 сентября по югу страны воздух прогревался до плюс 30 и выше", - обратили внимание климатологи.Максимального значения (31,5 градуса) температура воздуха достигла днем 9 сентября на станции Брест.Температура воздуха ночью в большинстве суток месяца находилась в пределах 8-14 градусов, а в самые холодные ночи понижалась до плюс 5 и ниже. Минимальная температура воздуха была отмечена на станции Езерище 29 сентября и составила 0,7 градуса.За месяц в среднем по стране выпало 72 мм осадков, что составило 134% климатической нормы. Такой и более влажный сентябрь встречается в среднем один раз в 4 года. По большей части территории страны выпало 100-155% нормы осадков. В отдельных районах, преимущественно по северу страны, выпало более двух месячных норм осадков.По областям больше всего осадков отмечено на территории Витебской области - в среднем по области выпало 109 мм, или 185% нормы. Меньше всего на территории Брестской области - 45 мм, или 85% нормы.На протяжении первой и третьей декад отмечался избыток осадков. В первой декаде выпало 27 мм осадков, или 131% декадной нормы, в третьей декаде - 36 мм, или 221% нормы. Во второй декаде в среднем по стране выпало 10 мм, или 57% нормы осадков."На протяжении месяца наблюдались туманы. Дожди носили в основном ливневый характер и, преимущественно в первой декаде, сопровождались грозами. В отдельные сутки местами по стране отмечалось усиление скорости ветра с порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра за месяц (20 м/с) зарегистрирована 5 сентября на станциях Слуцк и Новогрудок", - добавили климатологи.