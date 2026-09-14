"Такие встречи увлекательны". Учащиеся Кобринского политехнического колледжа присоединились к акции "Беларусь адзіная"





На встречу собрались более 80 учащихся первого и второго курсов. С юношами и девушками пообщались лектор белорусского общества "Знание" Павел Гордеюк и вторая вице-мисс конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Татьяна Марчук.





"История не всегда бывает справедливой. История Беларуси - яркое тому подтверждение. История бывает жесткой, жестокой. Так обходиться она может вне зависимости от того, кто виноват. Сегодня мы с вами живем в своей стране. Так случилось благодаря тому, что поддержка и взаимовыручка белорусов всегда были тем, что нас спасало и помогало пройти через темные времена", - акцентировал внимание Павел Гордеюк.





Об одном из ключевых эпизодов истории Беларуси сегодня говорили просто и доступно, через истории конкретных людей. Например, корни Павла - в Брестской области. Его бабушка жила "под Польшей". "Все видела своими глазами, рассказывала о своем детстве. Она родилась под Брестом, в школу пошла, когда территория находилась в составе Польши. Были польские учителя, польская программа. Она видела и события 1939 года, когда Западная Беларусь воссоединилась с БССР, - рассказал молодой человек. - Уверен у семей многих из вас такие же истории".





Будущий художник-оформитель Алиса Ракицкая убеждена, что народ должен знать историю родной страны, культуру, сохранять, уважать и придерживаться традиций. "Мне было бы очень интересно узнать побольше о том периоде, когда наш народ был разделен. Думаю, и в моей семье могла быть какая-то история, но, к сожалению, прабабушку и прадедушку не застала. Многое происходило с нашим народом, поэтому такие мероприятия интересны и познавательны. Они заставляют задуматься, повышают интерес к истории страны, чтобы углубиться в тему", - поделилась девушка.





Илья Дудко получает профессию техника-строителя. Воссоединение Беларуси он считает важной вехой в истории страны. "Очень важно, чтобы мы были едины, жили в большой белорусской семье. Считаю, что День народного единства - прекрасный праздник", - подчеркнул юноша.





Полина Аксенчук тоже учится на втором курсе. По словам девушки, ей приятно жить в стране, где люди - доброжелательные и открытые, а народ - сплоченный. "У нас нет разобщенности, распрей по каким-то вопросам. Мне бы не хотелось жить в стране, где люди бы постоянно кофликтовали, выясняли отношения. Такое мне не нравится. Я люблю дружелюбных людей", - заверила она.





Спикеры поговорили с молодыми людьми не только об истории, но о жизни в современной Беларуси, о ценностях. Маргарита Пакало отметила, что такие встречи по принципу "равный - равному" довольно увлекательны. "Мы были очень рады, что нас пригласили на такое мероприятие, чтобы узнать больше информации об истории Беларуси. Круто провели время, узнали много нового, пообщались с интересными людьми", - заметила второкурсница.





Также акция "Беларусь адзіная" прошла сегодня в Ивацевичском государственном аграрном колледже.-0-

14 сентября, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Кобринского государственного политехнического колледжа приняли участие в республиканской информационно-просветительской акции "Беларусь адзіная", передает корреспондент БЕЛТА.