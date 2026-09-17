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"Так хочу обнять детей!" Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения украинских, российских семей

Опубликовано:

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Общество
17 сентября 2026, 16:11

"Так хочу обнять детей!" Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения украинских, российских семей

17 сентября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей состоялась сегодня на белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новая Гута", передает корреспондент БЕЛТА.

К своим родным из России в Украину отправились 15 граждан. Из Украины к своим близким возвращаются три человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане.

К детям в Украину едут супруги Валентина Васильевна и Виктор Семенович. "Там живут сын и дочка. А мы оба больны - мне надо суставы менять, а у дедушки - болезнь Паркинсона. Я уже не могу обслуживать его. И спасибо, конечно, что нас так привезли (на автомобилях для перевозки лежачих больных. - Прим. БЕЛТА). А медицинские работники - божественные люди, - отметила женщина. -Внутри радость. Не виделись с дочкой, сыном и внуками около шести лет". 
Валентина Васильевна призналась, что с нетерпением ждет момента, когда обнимет своих родных. "Так хочу обнять детей! Спрашиваю у мужа, кого первого обнимет. А он мне: всех сразу. И дети хотят нас обнять. У нас семья хорошая, все с образованием высшим - медики и учителя, внучка учится на медицинском", - не сдержала слез женщина. 
Хоть и видела Беларусь она немного, но оценила ее красоту. "И язык красивый. Спрашивала, кто такие "сяброўкі", мне сказали "подруги", а я думала "сестра". Но трошки я понимаю белорусский язык, - улыбнулась Валентина Васильевна. - Было б очень хорошо, если бы Беларусь помирила (стороны конфликта. - Прим. БЕЛТА). Чтобы мир уже наступил, чтоб мы не боялись и спали спокойно". 
Пять лет не видела свою дочь Станислава Павловна. За это время у женщины случился инсульт. "Я не могу сама ничего делать, попросила, чтобы мне помогли добраться до дочки. Я-то выращивала ее, доглядала и учила, - поделилась пенсионерка. - И когда узнала, что увижу дочку, почувствовала большую радость. Дай Бог, чтобы я доехала. Увижу детей, тогда и буду уже помирать". 
Не терпится обнять родных, с которыми не виделась два года, и Светлане Ананьевне. В пути с ней мурлычущий спутник - кот. "Еду к зятю, а три внучки просили: бабушка, любой ценой привези нам котика. Мы очень его любим и скучаем, - поделилась пенсионерка. - Радости столько, что увижу родных! И рада, что нас с уважением все принимают, пропускают. Для нас такие условия создали! Большое спасибо всем, что о нас, стареньких, заботятся. Нам очень, очень это приятно". 
Из Кривого Рога сначала в Москву едет пенсионерка Людмила Александровна. "Там меня встречает мой муж, который вынужден был уехать в 2023 году. А сейчас я еду к нему. А дальше лететь на Дальний Восток, аж в Хабаровск, он оттуда, - пояснила женщина. - Очень рады, три года не виделись. Мы благодарны Беларуси за это, что она помогает". 

Людмила Александровна рассказала, что для возвращения к супругу предлагались и варианты через другие страны, в том числе через Турцию. "Для моего возраста это уже очень сложно. А вот через Беларусь - это и меньше проблем, и спокойствие, откровенно говоря, на душе", - заключила она. 

На пути к своим родным каждый получил в Беларуси горячее питание.Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и выступает в качестве надежной площадки для диалога, предоставляет безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной. Как сообщалось, сегодня же состоялся и обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Российская сторона передала 252 тела, украинская - 23.-0-

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