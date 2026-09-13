Тайны охотничьей кухни приоткрыли в нацпарке "Припятский"





Масштабная дегустация и презентация охотничьего меню состоялась в Единый день белорусской кухни. Настоящий праздник вкуса объединил любителей гастрономических традиций и профессионалов своего дела. Гостям нацпарка предложили уникальное путешествие по вкусам национальной охотничьей и рыболовной кухни.





"Центральным событием дня стала эксклюзивная дегустация блюд, приготовленных по старинным рецептам в современной интерпретации. Организаторам удалось продемонстрировать все многообразие и благородство белорусских кулинарных традиций, сделав акцент на местной дичи и свежей озерно-речной рыбе", - подчеркнули в учреждении.





В дегустационное меню вошли разнообразные блюда. Не обошлось без визитной карточки национальной кухни - традиционных белорусских драников, приготовленных с идеальной хрустящей корочкой. Среди фирменных изысков - вырезка из оленины с соусом демиглас. Богатство рыбных промыслов региона на хлебосольном столе отразили филе судака с соусом и сочные котлеты из щуки. Не оставили равнодушными гостей голубцы из дичи, а также фирменная сыровяленая продукция и колбаса собственного производства. Традиционно на столе - домашняя квашеная капуста, а также пышные блины на кефире с натуральным медом.





Гости отметили высокий уровень мастерства поваров и неповторимую атмосферу дома "Охота и рыбалка", которая позволила полностью погрузиться в аутентичность этого уголка Беларуси. Дегустаторы отметили, что локальная гастрономия способна удивлять даже самых взыскательных гурманов.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайны охотничьей кухни приоткрыли в Музее под открытым небом на территории национального парка "Припятский". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на природоохранное учреждение.