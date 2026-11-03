Сжигать мосты - контрэффективно. Эксперт из США о взаимодействии по вопросам безопасности в Европе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Что поможет снизить уровень конфронтации на Евразийском континенте, рассказал заместитель директора проекта лучшего миропорядка Института ответственного государственного управления Куинси (США) Захарий Пайкин на одной из рабочих сессий IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



Захарий Пайкин считает, что, несмотря на разногласия, контроль над вооружениями все еще остается прозрачным. Важно продолжать обсуждать тему для деэскалации. По его мнению, сжигать мосты - контрэффективно. Разные варианты сотрудничества дают рычаги воздействия для выхода из сложных ситуаций.



Он отдельно остановился на дискуссионном вопросе о границах евразийской безопасности. Есть разные точки зрения на то, что представляется собой Евразия, какие страны включает. Эксперт уверен, что все проблемы, которые сейчас наблюдаются, возникли из-за недостаточной коммуникации.



Захарий Пайкин также прокомментировал концепцию перезапуска системы международной безопасности в Европе, призванной обновить принципы Хельсинкских соглашений 1975 года с учетом современных геополитических реалий. По его словам, нужна новая организация и условия для обсуждения всех ситуаций, которые на повестке дня. "Но это не значит, что мы должны полностью перестать использовать существующие организации", - сказал эксперт, добавив, что пока отсутствует какой-либо стабилизирующий фактор и нет баланса сил. Нужно определить формат, в котором стороны смогут эффективно взаимодействовать.



IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3 и 4 ноября. Мероприятие объединило более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-