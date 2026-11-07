Сыранков: Октябрьская революция заложила фундамент белорусской государственности

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великий Октябрь заложил фундамент белорусской государственности, а идеи социализма остаются ориентиром для мирного и созидательного будущего. Об этом заявил первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси, член Совета Республики Сергей Сыранков, выступая на торжественном митинге в Минске по случаю 109-й годовщины Октябрьской революции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Октябрь семнадцатого года - это не просто дата в учебнике. Это гранитный фундамент, на котором выросла наша суверенная белорусская государственность", - сказал Сергей Сыранков.

Он подчеркнул, что советская эпоха дала стране мощную индустриальную базу, развитие науки и культуры. По его словам, Беларусь сохранила историческое наследие и продолжает отмечать 7 ноября на государственном уровне. В этом, как отметил первый секретарь ЦК КПБ, - заслуга Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что советская эпоха дала стране мощную индустриальную базу, развитие науки и культуры. По его словам, Беларусь сохранила историческое наследие и продолжает отмечать 7 ноября на государственном уровне. В этом, как отметил первый секретарь ЦК КПБ, - заслуга Президента Беларуси Александра Лукашенко.





Говоря о международном значении Октябрьской революции, Сергей Сыранков заявил, что она изменила ход мировой истории, стала символом борьбы за социальное равенство и дала народам пример альтернативы капиталистической модели развития. Он также отметил роль Владимира Ленина, Иосифа Сталина и советского народа в становлении и укреплении социалистического государства.

Отдельную часть выступления политик посвятил современной международной обстановке. Он подверг критике милитаризацию Европы, расширение военной инфраструктуры у границ Беларуси и России, а также санкционное давление на Кубу, КНДР и Иран. По его оценке, экономические ограничения и военные угрозы направлены против государств, стремящихся проводить самостоятельную политику. Отдельную часть выступления политик посвятил современной международной обстановке. Он подверг критике милитаризацию Европы, расширение военной инфраструктуры у границ Беларуси и России, а также санкционное давление на Кубу, КНДР и Иран. По его оценке, экономические ограничения и военные угрозы направлены против государств, стремящихся проводить самостоятельную политику.





Сергей Сыранков также обратил внимание на социально-экономические проблемы в европейских странах. По его словам, рост военных расходов сопровождается трудностями для обычных граждан, закрытием предприятий, повышением цен и сокращением социальной инфраструктуры.

В качестве ответа на эти вызовы первый секретарь ЦК КПБ назвал солидарность трудящихся и укрепление сотрудничества братских народов. Он подчеркнул, что исторический опыт Октябрьской революции и Победы в Великой Отечественной войне свидетельствует о значении единства и способности народов отстаивать свою независимость. "Октябрь - это праздник не прошлого. Октябрь - это ориентир на мирное, созидательное будущее", - заявил Сергей Сыранков. В качестве ответа на эти вызовы первый секретарь ЦК КПБ назвал солидарность трудящихся и укрепление сотрудничества братских народов. Он подчеркнул, что исторический опыт Октябрьской революции и Победы в Великой Отечественной войне свидетельствует о значении единства и способности народов отстаивать свою независимость. "Октябрь - это праздник не прошлого. Октябрь - это ориентир на мирное, созидательное будущее", - заявил Сергей Сыранков.



